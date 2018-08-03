Коноплянка травмувався на тренуванні «Шальке» (відео)
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Євген Коноплянка
Гравець травмував стегно
Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка покинув тренування команди через ушкодження.
Українцю перев'язали ліве стегно.
Training abgebrochen: Hier verlässt #Konoplyanka den #Schalke-r Trainingsplatz. Wie schwer er sich am Oberschenkel verletzt hat, werden jetzt Untersuchungen zeigen: https://t.co/KhuAL5Ki3Y (Video: Heselmann) pic.twitter.com/E2Fg3jxFqG— Ruhr Nachrichten S04 (@RN_S04) 3 августа 2018 г.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка може стати гравцем «Еспаньола».
Футболіст хоче покинути «Шальке» і шукає варіанти, куди перейти.
У минулому сезоні 28-річний хавбек зіграв 30 матчів, забив шість голів і віддав п'ять гольових пасів.
Джерело: ua.tribuna.com