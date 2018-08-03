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    Коноплянка травмувався на тренуванні «Шальке» (відео)

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    Євген Коноплянка - Коноплянка травмувався на тренуванні «Шальке» (відео)
    Євген Коноплянка

    Гравець травмував стегно

    Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка покинув тренування команди через ушкодження.

    Українцю перев'язали ліве стегно.

    Раніше повідомлялося, що Коноплянка може стати гравцем «Еспаньола».

    Футболіст хоче покинути «Шальке» і шукає варіанти, куди перейти.

    У минулому сезоні 28-річний хавбек зіграв 30 матчів, забив шість голів і віддав п'ять гольових пасів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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