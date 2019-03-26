Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри
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Nur.kz
Ірландець здивував увесь світ своїм рішенням
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про завершення кар'єри.
«Хлопці, швидке оголошення. Сьогодні я вирішив піти зі спорту, відомого як змішані єдиноборства. Бажаю всім моїм старим колегам успіхів і приєднуюся до колишніх партнерів вже на пенсії», - заявив Макгрегор.
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 березня 2019 р.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
У своєму останньому поєдинку, який відбувся 6 жовтня в Лас-Вегасі, ірландський боєць програв Хабібу Нурмагомедову.