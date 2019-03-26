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    Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри

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    Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри
    Nur.kz

    Ірландець здивував увесь світ своїм рішенням

    Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про завершення кар'єри.

    «Хлопці, швидке оголошення. Сьогодні я вирішив піти зі спорту, відомого як змішані єдиноборства. Бажаю всім моїм старим колегам успіхів і приєднуюся до колишніх партнерів вже на пенсії», - заявив Макгрегор.

    У своєму останньому поєдинку, який відбувся 6 жовтня в Лас-Вегасі, ірландський боєць програв Хабібу Нурмагомедову.

     Читайте також: Макгрегор розбив телефон фаната та звинувачується в грабежі і хуліганстві


    MMA / UFC єдиноборства Конор МакГрегор
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