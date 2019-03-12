Макгрегор розбив телефон фаната та звинувачується в грабежі і хуліганстві



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Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор

Боєць посварився з перехожим, який хотів з ним сфотографуватися

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор був заарештований в Майамі в понеділок, 11 березня.

У поліції повідомили, що боєць розбив телефон фаната після того, як той сфотографував його біля готелю приблизно о 5 годині ранку.

За інформацією з кількох джерел, Макгрегор вирвав телефон з рук чоловіка, розбив його і забрав з собою.

Тепер 30-річний боєць звинувачується в грабежі і хуліганстві.

Увечері Макгрегора випустили на свободу під заставу 12 500 доларів.

«Макгрегор був залучений в невеличку сварку через мобільний телефон, яка призвела до дзвінка в поліцію. Конор високо цінує реакцію поліції і обіцяє співпрацю», – наводить New York Post слова адвоката бійця Самуеля Рабіна.

Нагадаємо, Конор Макгрегор виграв 21 бій при чотирьох поразках. У жовтні ірландець програв здачею росіянину Хабібу Нурмагомедову.

Джерело: Sports.ru