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    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зняв з «Карпат» три очки

    У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення
    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення зняти з «Карпат» три очки в прем'єр-лізі через невиконання рішень в справі по заборгованості екс-гравцю львів'ян Володимиру Гудимі. «Карпати» вимагали переглянути рішення палати з вирішення спорів ФФУ від 9 липня 2014 по сплаті боргу Гудимі (74 тисячі доларів). 30
    • 21 Грудня, 16:24
    • Розсилка
    Фото: ФК Карпати
    Фото: ФК Карпати

    У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення

    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення зняти з «Карпат» три очки в прем'єр-лізі через невиконання рішень в справі по заборгованості екс-гравцю львів'ян Володимиру Гудимі.

    «Карпати» вимагали переглянути рішення палати з вирішення спорів ФФУ від 9 липня 2014 по сплаті боргу Гудимі (74 тисячі доларів).

    30 листопада КДК зобов'язав львівський клуб забрати позов із Франківського райсуду, адже дисциплінарні правила ФІФА забороняють вирішувати футбольні суперечки в судах загальної юрисдикції.

    Але клуб натомість подав до Франківського суду прохання залишити позов без розгляду.

    «Це означає, що клуб пізніше міг знову звернутися до суду з аналогічним позовом», - сказав адвокат футболіста Андрій Руденко.

    У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення.

    Після зняття 3 очок команда опуститься на останнє місце в таблиці Прем'єр-ліги, так як «Сталь» випередить львів'ян за додатковими показниками.

    Джерело: sportarena.com

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