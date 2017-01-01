Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зняв з «Карпат» три очки

У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення зняти з «Карпат» три очки в прем'єр-лізі через невиконання рішень в справі по заборгованості екс-гравцю львів'ян Володимиру Гудимі. «Карпати» вимагали переглянути рішення палати з вирішення спорів ФФУ від 9 липня 2014 по сплаті боргу Гудимі (74 тисячі доларів). 30



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Фото: ФК Карпати

У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення зняти з «Карпат» три очки в прем'єр-лізі через невиконання рішень в справі по заборгованості екс-гравцю львів'ян Володимиру Гудимі.

«Карпати» вимагали переглянути рішення палати з вирішення спорів ФФУ від 9 липня 2014 по сплаті боргу Гудимі (74 тисячі доларів).

30 листопада КДК зобов'язав львівський клуб забрати позов із Франківського райсуду, адже дисциплінарні правила ФІФА забороняють вирішувати футбольні суперечки в судах загальної юрисдикції.

Але клуб натомість подав до Франківського суду прохання залишити позов без розгляду.

«Це означає, що клуб пізніше міг знову звернутися до суду з аналогічним позовом», - сказав адвокат футболіста Андрій Руденко.

У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення.

Після зняття 3 очок команда опуститься на останнє місце в таблиці Прем'єр-ліги, так як «Сталь» випередить львів'ян за додатковими показниками.

Джерело: sportarena.com