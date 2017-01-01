«Карпати» програли суд в Лозанні у справі свого колишнього нападника
- Вчора, 15:11
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Львівський клуб винен Гудимі 74 тисячі доларів
24 листопада Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) прийняв рішення у справі «Карпат» проти екс-форварда львівського клубу Володимира Гудими.
Суд визнав законними дії Палати по вирішенню суперечок ФФУ, яка 26 квітня відхилила прохання «Карпат» про перегляд справи Гудими «за нововиявленими обставинами».
Це рішення додає вагомий аргумент на користь 27-річного Гудими в суперечці з «Карпатами», які заборгували футболісту 74 тисячі доларів.
Також CAS зобов'язав львівський клуб відшкодувати суму судових витрат по справі.
Джерело: sportarena.com