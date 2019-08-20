Кореєць Дак Хі Лі став першим глухим тенісистом, який виграв матч на турнірі ATP



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Дак Хі Лі

«Якщо у вас є порушення слуху, не потрібно опускати руки. Завзято працюйте, і тоді досягнете будь-якої мети»

Дак Хі Лі з рахунком 7:6, 6:1 обіграв Хенрі Лааксонена в першому колі турніру в Вінстон-Сейлемі.

21-річний кореєць став першим глухим тенісистом, який виграв матч рівня ATP.

«Через інвалідність з мене сміялися. Говорили, що мені не варто грати. Було важко, але друзі і сім'я допомогли це подолати. Я хотів показати всім, що можу стати тенісистом.

Якщо у вас є порушення слуху, не потрібно опускати руки. Завзято працюйте, і тоді досягнете будь-якої мети.

У США хороші умови. Вони мені підходять, тому я весело проводжу час. Я пробував тут спагетті. Дуже сподобалось.

У наступному матчі у мене буде такий же настрій. Зроблю все можливе. Подивимося, що з цього вийде», - розповів Лі.

«Я обіграв його кілька років тому, а після матчу він підійшов до мене з гугл-перекладачем і запитав: «Які у мене слабкі сторони?». Я б не зміг досягти того, що зробив він. Це дуже круто. Звук удару дає розуміння того, як пробив ваш суперник. Але якщо ви не чуєте його, то повинні володіти приголомшливою майстерністю і божевільним талантом», - зазначив Теніс Сандгрен.

Екс-перша ракетка світу Енді Маррей також прокоментував успіх Док-Хі Лі.

«Якби я грав в навушниках, мені було б неймовірно важко розрахувати швидкість м'яча, обертання. Слух дуже важливий для тенісиста, ми постійно його використовуємо. Відсутність такої можливості - великий недолік. Лі докладає серйозних зусиль, щоб його компенсувати», - сказав Маррей.

Джерело: Sports.ru