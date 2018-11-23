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    Костенко не змогла пробитися до фіналу юнацького тенісного турніру ITF

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    Любов Костенко - Костенко не змогла пробитися до фіналу юнацького тенісного турніру ITF
    Любов Костенко

    Українка зазнала розгромної поразки в 1/2 фіналу

    15-річна українська тенісистка Любов Костенко зазнала поразки у півфіналі юнацького турніру ITF другої категорії Marshall Open in Honour of Anna Smashnova, який проходить у Кір’ят-Шмона (Ізраїль).

    У півфінальному матчі харків'янка, посіяна під третім номером, зазнали поразки від п'ятої сіяної, 17-річної представниці Швейцарії Валентини Різер.

    Рахунок зустрічі – 6:2, 6:1.

    Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі Костенко впевнено переграла 15-річну румунку Фатіму Інгрід Амарту Кейта.

    Зауважимо, що у 2016 році тоді ще 13-річна уродженка Кривого Рогу Любов Костенко стала переможницею юнацького турніру (14 років і молодше) другої категорії «Кубок Антея», що відбувався у Києві.

    У фіналі в українському дербі Костенко, посіяна під другим номером, обіграла харків'янку Олександру Добранос.

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