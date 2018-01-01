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    Костюк впевнено вийшла у півфінал тенісного турніру серії ITF в Австралії

    У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс
    Поєдинок тривав усього 53 хвилини, за які українка встигла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-поінтів на подачі суперниці. Китаянка зуміла зробити лише один брейк на першій подачі Марти. У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс, яка займає 303-й рядок у рейтингу
    • Сьогодні, 08:12
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    Марта Костюк. Фото: Getty Images
    Марта Костюк. Фото: Getty Images

    У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс

    Поєдинок тривав усього 53 хвилини, за які українка встигла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-поінтів на подачі суперниці.

    Китаянка зуміла зробити лише один брейк на першій подачі Марти.

    У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс, яка займає 303-й рядок у рейтингу WTA.

    Хайвс поки не програла жодного матчу в цьому сезоні і здобула вісім перемог, ставши чемпіонкою 25-тисячника ITF в Плейфорді на початку січня.

    Нагадаємо, що 31 сісчня стало офіційно відомо, що Марта Костюк увійшла в заявку національної збірної України на матч Кубка Федерації проти Австралії, який відбудеться 10-11 лютого, на трав'яному корті в Канберрі.

    Caterpillar Burnie International - ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір в Бьорні, Австралія

    Чвертьфінал

    Марта Костюк (Україна, JE) - Ван Сіюй (Китай, Q) 6:1, 6:1

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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