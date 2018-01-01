Костюк впевнено вийшла у півфінал тенісного турніру серії ITF в Австралії

У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс

Поєдинок тривав усього 53 хвилини, за які українка встигла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-поінтів на подачі суперниці. Китаянка зуміла зробити лише один брейк на першій подачі Марти. У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс, яка займає 303-й рядок у рейтингу



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Марта Костюк. Фото: Getty Images

У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс

Поєдинок тривав усього 53 хвилини, за які українка встигла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-поінтів на подачі суперниці.

Китаянка зуміла зробити лише один брейк на першій подачі Марти.

У півфіналі Костюк зіграє володаркою wild-card 21-річною австралійкою Зої Хайвс, яка займає 303-й рядок у рейтингу WTA.

Хайвс поки не програла жодного матчу в цьому сезоні і здобула вісім перемог, ставши чемпіонкою 25-тисячника ITF в Плейфорді на початку січня.

Нагадаємо, що 31 сісчня стало офіційно відомо, що Марта Костюк увійшла в заявку національної збірної України на матч Кубка Федерації проти Австралії, який відбудеться 10-11 лютого, на трав'яному корті в Канберрі.

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Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, JE) - Ван Сіюй (Китай, Q) 6:1, 6:1

Джерело: btu.org.ua