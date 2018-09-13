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    Козлова у напруженій боротьбі поступилась чинній чемпіонці на турнірі в Японії

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    Катерина Козлова - Козлова у напруженій боротьбі поступилась чинній чемпіонці на турнірі в Японії
    Катерина Козлова

    Катерина Козлова знову програла Заріні Діяс

    Друге коло
    Катерина Козлова (Україна) - Заріна Діяс (Казахстан, 6) 7-6 (3), 2-6, 5-7

    З представницею Казахстану Козлова зустрічалася минулого тижня в Чикаго, де також зазнала поразки в трьох сетах. Торік українка святкувала перемогу над Заріною Діяс в Даляні, а в їх першому очному поєдинку в 2012 році на турнірі в Узбекистані сильнішою була суперниця нашої тенісистки.

    Сьогодні дівчата провели на корті більше 2,5 годин. Першу партію суперниці відіграли без брейків, а в другому сеті Козлова втратила два гейми на своїй подачі. У вирішальній партії українка на старті пішла з брейкпоїнтів і вже за рахунку 5-5 програла подачу з геймболів. 

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова
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