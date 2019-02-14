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    Козлова виступить в основній сітці турніру в Будапешті

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    Катерина Козлова - Козлова виступить в основній сітці турніру в Будапешті
    Катерина Козлова

    Катерина Козлова пропустить матчі кваліфікації турніру в Угорщині

    Від участі на Hungarian Ladies Open, який пройде наступного тижня, відмовилася росіянка Маргарита Гаспарян, і таким чином в основну сітку перемістилася представниця України.

    Раніше Козлова двічі виступала на турнірі в столиці Угорщини: обидва рази вона програвала в стартовому матчі.

    Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено обіграла Єлєну Остапенко. За вихід у півфінал перша ракетка України побореться з Кароліною Муховою з Чехії (WTA №132)

    Джерело: btu.org.ua

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