Козлова виступить в основній сітці турніру в Будапешті



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Катерина Козлова

Катерина Козлова пропустить матчі кваліфікації турніру в Угорщині

Від участі на Hungarian Ladies Open, який пройде наступного тижня, відмовилася росіянка Маргарита Гаспарян, і таким чином в основну сітку перемістилася представниця України.

Раніше Козлова двічі виступала на турнірі в столиці Угорщини: обидва рази вона програвала в стартовому матчі.

Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено обіграла Єлєну Остапенко. За вихід у півфінал перша ракетка України побореться з Кароліною Муховою з Чехії (WTA №132)

Джерело: btu.org.ua