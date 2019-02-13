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    Впевнено здолавши чемпіонку Roland Garros-2017, Світоліна вийшла в 1/4-ту Дохи

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    У чвертьфіналі Еліні Світоліній має бути трохи простіше - Впевнено здолавши чемпіонку Roland Garros-2017, Світоліна вийшла в 1/4-ту Дохи
    У чвертьфіналі Еліні Світоліній має бути трохи простіше
    Фейсбук Еліни Світоліної

    На перемогу українка витратила годину і 20 хвилин

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України впевнено пройшла перше коло турніру з серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).

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    В 1/8 фіналу наша тенісистка з легкістю впоралася з 22-ю на цей час тенісисткою планети, чемпіонкою Roland Garros-2017 Єлєною Остапенко з Латвії - 6:4, 6:4.

    Матч тривав годину і 20 хвилин.

    За вихід у півфінал Еліна побореться з Кароліною Муховою з Чехії (WTA №132), яка сьогодні доволі несподівано перемогла у двох сетах 31-шу тенісистку світу Се Шувей з Тайваню. До цього часу майбутні суперниці між собою не грали.

    Нагадаємо, що приблизно о 17:30 в 1/8 фіналу турніру в Досі зіграє ще одна українка Леся Цуренко, яка протистоятиме екс-першій ракетці світу Сімоні Галеп з Румунії.

     Читайте також: Леся Цуренко на одному диханні впоралася з першою суперницею і вийшла на Сімону Галеп
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