Країна, де пройде бій Усик - Гассієв, буде названа до 20 травня

У Росії вважають, що мають хороші шанси прийняти фінал WBSS

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що рішення про те, де пройде фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і володарем титулів WBA, IBF Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) буде прийнято до 20 травня. Про це він повідомив у коментарі ТАСС.



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У Росії вважають, що мають хороші шанси прийняти фінал WBSS

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що рішення про те, де пройде фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і володарем титулів WBA, IBF Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) буде прийнято до 20 травня.

Про це він повідомив у коментарі ТАСС.

«Ми зробили необхідні пропозиції, зробили все можливе, щоб цей бій відбувся в Росії, і тепер чекаємо рішення. Думаю, наша пропозиція є найкращою. У Сочі пройшов прекрасний форум, думаю, і фінал ми проведемо так само. Думаю, до 20 травня буде рішення», - повідомив він.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня, однак Саудівська Аравія, яка повинна була прийняти фінал турніру, почала зазнавати труднощів з підготовкою, а бій перенесли на літо.

Згодом бій був перенесений через травму українця.

Раніше заявку на проведення бою подала Росія, а російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що готовий стати заручником на час бою Олександра Усика проти Мурата Гассієва.

Нагадаємо, Олександр Усик і Мурат Гассієв в одному з найбільш очікуваних боїв року визначать володаря п’яти чемпіонських поясів (WBA, WBC, WBO, IBF і за версією The Ring), трофея Мухаммеда Алі та чека на 10 мільйонів доларів.

Джерело: xsport.ua