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    Кривицька та Хворост стали переможцями турніру з фехтування пам'яті Авербаха

    У командних змаганнях перемогли кияни та харків'яни
    У Харкові пройшов етап Кубку України з фехтування на шпагах пам'яті заслуженого тренера Леоніда Авербаха. Серед жінок золоту нагороду виграла киянка Олена Кривицька, яка у фінальному протистоянні взяла гору над львівською фехтувальницею Ксенією Пантелєєвою, завершивши бій з рахунком 15:12. Бронзові медалі турніру дісталися Владі Харьковій із
    • Сьогодні, 17:36
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    У командних змаганнях перемогли кияни та харків'яни

    У Харкові пройшов етап Кубку України з фехтування на шпагах пам'яті заслуженого тренера Леоніда Авербаха.

    Серед жінок золоту нагороду виграла киянка Олена Кривицька, яка у фінальному протистоянні взяла гору над львівською фехтувальницею Ксенією Пантелєєвою, завершивши бій з рахунком 15:12.

    Бронзові медалі турніру дісталися Владі Харьковій із Ужгорода та Фейбі Бежурі з Києва, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    У командній першості справжній прорив зробила збірна «Київ-3» у складі Анни Деркач, Наталії Степанян і Анастасії Спас. У фіналі київські шпажистки перемогли з перевагою в один укол більш досвідчених львів'янок Ксенію Пантелєєву, Катерину Мазепу, Юлію Свистіль та Дарину Садову.

    На третьому місці фінішували ще одні представниці столиці – «Київ-ШВСМ» (Алла Грищук, Інна Бровко, Анастасія Самко, Дарина Варфоломеєва).

    Серед чоловіків пальму першості здобув місцевий шпажист Максим Хворост, який у вирішальному поєдинку обіграв Яна Сича з Києва з рахунком 15:13.

    Бронзовими призерами стали ужгородець Анатолій Герей і київський фехтувальник Євген Макієнко.

    У командному турнірі на найвищий щабель п'єдесталу пошани зійшли господарі доріжок – Максим Хворост, Євген Миргородський, Денис Потапенко та Роман Свичкар. У фіналі харків'яни з мінімальною перевагою здолали першу збірну Києва, у складі якої виступали Володимир Станкевич, Ян Сич, Юрій Тараненко й Ігор Рейзлін. Зустріч закінчилася з рахунком 45:44 на користь «Харкова-1».

    Щодо володарів бронзи, то ними стали представники Дніпра – Юрій Запара, Данило Кайбулаєв, Богдан Нікішин та Антон Сторчай.

    Анатолій Герей Максим Хворост Богдан Нікішин Фехтування
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