Кривицька та Нікішин виграли етап Кубку України з фехтування на шпагах у Харкові



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Олена Кривицька

У командних першостях тріумфували збірні ШВСМ і Львова

Киянка Олена Кривицька стала чемпіонкою етапу Кубку України з фехтування на шпагах у Харкові.

У фіналі представниця столиці перемогла ще одну київську фехтувальницю Фейбі Бежуру з рахунком 15:13.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

На третьому місці виступ закінчили також київські спортсменки: Влада Харькова й Анастасія Спас, яка спеціалізується на п'ятиборстві.

Харькова у півфіналі одним уколом програла Бежурі (14:15), а Спас поступилася Кривицькій (10:15).

У чоловічому турнірі перемогу святкував Богдан Нікішин з Дніпра, який здолав у фіналі Володимира Станкевича з Києва з рахунком 3:2.

Бронзовими призерами стали ще двоє київських шпажистів: Віталій Медведєв і Ян Сич.

Медведєв в 1/2 фіналу поступився Нікішину (3:9), а Сич виявився слабшим за Станкевича (11:15).

Для лідерів всеукраїнського рейтингу – Нікішина та Кривицької – ці перемоги стали першими у нинішньому сезоні на всеукраїнських змаганнях.

У чоловічому командному турнірі пальма першості дісталася збірній ШВСМ (Володимир Станкевич, Ян Сич, Юрій Тараненко, Ігор Рейзлін), яка у фіналі перемогла команду гостей – представників Токіо.

Серед жіночих команд найсильнішою стала збірна Львова (Ксенія Пантелєєва, Дар'я Садова, Юлія Свистіль, Софія Слюсарєва). У фіналі вона виявилася сильнішою за «Київ-ШВСМ-1» (Дарина Варфоломеєва, Інна Бровко, Анастасія Спас).