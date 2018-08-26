Кривонос фінішувала четвертою у гонці переслідування на Чемпіонаті світу з літнього біатлону



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Анна Кривонос

Українка змогла відіграти 11 позицій

На чемпіонаті світу з літнього біатлону в чеському Нове-Место завершилася гонка переслідування у юніорок.

У квіткову церемонії за підсумками гонки зуміла пробитися Анна Кривонос, яка фінішувала четвертою.

Стартувавши 15-ю, вона лише двічі заходила на штрафні кола (друга за якістю стрільби в гонці) і зробила ривок до четвертої підсумкової позиції на фініші.

На жаль, інші наші дівчата були менш точні, але і при цьому Валерія Дмитренко з трьома колами штрафу домоглася значного прогресу, фінішувавши 21-ю після старту на 32-й позиції.

Місце в топ-20 у подруги по команді відібрала Любов Кип'яченкова, яка випередила Дмитренко всього на 0,1 секунди.

Христина Дмитренко з сімома промахами стала 27-ю, Анна Коваленко - 30-ю, а Оксана Коваленко до фінішу прийшла 32-ю.

Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону

Гонка переслідування

Юніорки

1. Валерія Васнецова (Росія) (1 + 1 + 0 + 2) 33:54,0

2. Каміла Жук (Польща) (4 + 1 + 1 + 2) +8,8

3. Маркета Давидова (Чехія) (1 + 0 + 1 + 3) +45,4

...

4. Анна Кривонос (Україна) (0 + 1 + 0 + 1) +2:59,5

20. Любов Кип'яченкова (Україна) (1 + 1 + 2 + 0) +6:41,1

21. Валерія Дмитренко (Україна) (1 + 1 + 1 + 0) +6:41,2

27. Христина Дмитренко (Україна) (3 + 1 + 1 + 2) +8:02,6

30. Анна Коваленко (Україна) (0 + 3 + 2 + 1) +8:38,2

32. Оксана Коваленко (Україна) (2 + 3 + 1 + 3) +8:57,5

Джерело: biathlon.com.ua