Кривонос фінішувала четвертою у гонці переслідування на Чемпіонаті світу з літнього біатлону
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Розсилка
Українка змогла відіграти 11 позицій
На чемпіонаті світу з літнього біатлону в чеському Нове-Место завершилася гонка переслідування у юніорок.
У квіткову церемонії за підсумками гонки зуміла пробитися Анна Кривонос, яка фінішувала четвертою.
Стартувавши 15-ю, вона лише двічі заходила на штрафні кола (друга за якістю стрільби в гонці) і зробила ривок до четвертої підсумкової позиції на фініші.
На жаль, інші наші дівчата були менш точні, але і при цьому Валерія Дмитренко з трьома колами штрафу домоглася значного прогресу, фінішувавши 21-ю після старту на 32-й позиції.
Місце в топ-20 у подруги по команді відібрала Любов Кип'яченкова, яка випередила Дмитренко всього на 0,1 секунди.
Христина Дмитренко з сімома промахами стала 27-ю, Анна Коваленко - 30-ю, а Оксана Коваленко до фінішу прийшла 32-ю.
Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону
Гонка переслідування
Юніорки
1. Валерія Васнецова (Росія) (1 + 1 + 0 + 2) 33:54,0
2. Каміла Жук (Польща) (4 + 1 + 1 + 2) +8,8
3. Маркета Давидова (Чехія) (1 + 0 + 1 + 3) +45,4
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4. Анна Кривонос (Україна) (0 + 1 + 0 + 1) +2:59,5
20. Любов Кип'яченкова (Україна) (1 + 1 + 2 + 0) +6:41,1
21. Валерія Дмитренко (Україна) (1 + 1 + 1 + 0) +6:41,2
27. Христина Дмитренко (Україна) (3 + 1 + 1 + 2) +8:02,6
30. Анна Коваленко (Україна) (0 + 3 + 2 + 1) +8:38,2
32. Оксана Коваленко (Україна) (2 + 3 + 1 + 3) +8:57,5
Джерело: biathlon.com.ua