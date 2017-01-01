Кубок Девіса. Гоффен зрівняв рахунок у фіналі змагань між Францією і Бельгією

Відзначимо, що Гоффен приніс обидва очка збірній Бельгії

В Ліллі на арені «П'єр Моруа» проходить фінальний матч Світової групи Кубка Девіса між збірними Франції та Бельгії. Сьома ракетка світу бельгієць Давід Гоффен зрівняв рахунок у фіналі Кубка Девіса проти Франції, здобувши впевнену перемогу над 15-м номером світового рейтингу Жо-Уїлфрідом Цонга з рахунком 7:6 (5), 6:3, 6:2. Матч тривав



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Відзначимо, що Гоффен приніс обидва очка збірній Бельгії

В Ліллі на арені «П'єр Моруа» проходить фінальний матч Світової групи Кубка Девіса між збірними Франції та Бельгії.

Сьома ракетка світу бельгієць Давід Гоффен зрівняв рахунок у фіналі Кубка Девіса проти Франції, здобувши впевнену перемогу над 15-м номером світового рейтингу Жо-Уїлфрідом Цонга з рахунком 7:6 (5), 6:3, 6:2.

Матч тривав 2 години 47 хвилин. За цей час Гоффен зробив один ейс, три брейки і жодного разу не помилився при введенні м'яча в гру. На рахунку Цонга десять подач навиліт, жодного реалізованого брейк-поінту з 10-ти і три подвійні помилки.

Відзначимо, що Гоффен приніс обидва очка збірній Бельгії в протистоянні з Францією. У перший ігровий день протистояння Давид обіграв Люку Пуя.

Рахунок в протистояння після цієї перемоги Гоффена став 2:2. Доля фіналу Кубка Девіса вирішиться в п'ятому матчі, в якому Люка Пуй зіграє проти Стіва Дарсіса.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубка Девіса є збірна Аргентини.

Кубок Девіса

Фінал

ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ 2:2

П'ятниця, 24 листопада

Люка Пуй (Франція, 2) - Давід Гоффен (Бельгія, 1) - 5:7, 3:6, 1:6

Жо-Вільфрід Цонга (Франція, 1) - Стів Дарсіс (Бельгія, 2) - 6:3, 6:2, 6:1

Субота, 25 листопада

Рішар Гаске / П'єр-Юг Ербер - Рубен Бемельманс / Йоріс Де Лоор - 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4

Неділя, 26 листопада

Жо-Вільфрід Цонга (Франція, 1) - Давід Гоффен (Бельгія, 1) - 6:7 (5), 3:6, 2:6