Кубок Девіса. Стаховський зазнає поразки в стартовому поєдинку

Сергій Стаховський поступився Мікаелю Іммеру в першій зустрічі матчу Україна - Швеція

Майже дві години тривала боротьба на корті. У стартовому сеті нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк: два брейкпоінта відіграв швед, а наш тенісист зумів утримати подачу з потрійного прихованого сетбола при рахунку 4-4. На тайбрейку Імер був попереду 5-2, Стаховський зрівняв рахунок, пішов з сетбола, після чого програв ще один свій



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Сергій Стаховський. Фото: БТУ

Сергій Стаховський поступився Мікаелю Іммеру в першій зустрічі матчу Україна - Швеція

Майже дві години тривала боротьба на корті.

У стартовому сеті нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк: два брейкпоінта відіграв швед, а наш тенісист зумів утримати подачу з потрійного прихованого сетбола при рахунку 4-4.

На тайбрейку Імер був попереду 5-2, Стаховський зрівняв рахунок, пішов з сетбола, після чого програв ще один свій розіграш.

На початку другого сету Мікаель вийшов вперед з брейком, а Сергію не вдалося використати два шанси на зворотній брейк.

У кінцівці партії Стаховський втрачає другий гейм на подачі, що і приносить підсумкову перемогу його супернику.

У другій грі матчевого протистояння на корті зійдуться Артем Смирнов і Еліас Імер.

Кубок Девіса

Перша група (Європа-Африка)

Україна - Швеція 0:1

Сергій Стаховський (Україна) - Мікаель Імер (Швеція) 6:7 (6), 2:6

Джерело: btu.org.ua