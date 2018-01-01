  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок Девіса. Стаховський зазнає поразки в стартовому поєдинку

    Сергій Стаховський поступився Мікаелю Іммеру в першій зустрічі матчу Україна - Швеція
    Майже дві години тривала боротьба на корті. У стартовому сеті нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк: два брейкпоінта відіграв швед, а наш тенісист зумів утримати подачу з потрійного прихованого сетбола при рахунку 4-4. На тайбрейку Імер був попереду 5-2, Стаховський зрівняв рахунок, пішов з сетбола, після чого програв ще один свій
    • Сьогодні, 19:21
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото: БТУ
    Сергій Стаховський. Фото: БТУ

    Сергій Стаховський поступився Мікаелю Іммеру в першій зустрічі матчу Україна - Швеція

    Майже дві години тривала боротьба на корті.

    У стартовому сеті нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк: два брейкпоінта відіграв швед, а наш тенісист зумів утримати подачу з потрійного прихованого сетбола при рахунку 4-4.

    На тайбрейку Імер був попереду 5-2, Стаховський зрівняв рахунок, пішов з сетбола, після чого програв ще один свій розіграш.

    На початку другого сету Мікаель вийшов вперед з брейком, а Сергію не вдалося використати два шанси на зворотній брейк.

    У кінцівці партії Стаховський втрачає другий гейм на подачі, що і приносить підсумкову перемогу його супернику.

    У другій грі матчевого протистояння на корті зійдуться Артем Смирнов і Еліас Імер.

    Кубок Девіса

    Перша група (Європа-Африка)

    Україна - Швеція 0:1

    Сергій Стаховський (Україна) - Мікаель Імер (Швеція) 6:7 (6), 2:6

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ