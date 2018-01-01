Кубок Девіса. Стаховський зазнає поразки в стартовому поєдинку
- Сьогодні, 19:21
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Розсилка
Сергій Стаховський поступився Мікаелю Іммеру в першій зустрічі матчу Україна - Швеція
Майже дві години тривала боротьба на корті.
У стартовому сеті нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк: два брейкпоінта відіграв швед, а наш тенісист зумів утримати подачу з потрійного прихованого сетбола при рахунку 4-4.
На тайбрейку Імер був попереду 5-2, Стаховський зрівняв рахунок, пішов з сетбола, після чого програв ще один свій розіграш.
На початку другого сету Мікаель вийшов вперед з брейком, а Сергію не вдалося використати два шанси на зворотній брейк.
У кінцівці партії Стаховський втрачає другий гейм на подачі, що і приносить підсумкову перемогу його супернику.
У другій грі матчевого протистояння на корті зійдуться Артем Смирнов і Еліас Імер.
Кубок Девіса
Перша група (Європа-Африка)
Україна - Швеція 0:1
Сергій Стаховський (Україна) - Мікаель Імер (Швеція) 6:7 (6), 2:6
Джерело: btu.org.ua