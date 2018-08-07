  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок Девіса: стало відомим місце проведення гри збірних України та Португалії

    • Розсилка
    Кубок Девіса: стало відомим місце проведення гри збірних України та Португалії

    Наступна матчева зустріч української команди пройде на майданчику ТК «Campa»

    14-15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса.

    Це протистояння пройде на відкритому хардовому корті тенісного клубу «Campa» (вул. Лісова 1, м. Буча, Київська область).

    У п'ятницю, 14 вересня, відбудуться дві одиночні зустрічі (початок ігрового дня о 11:45), а в суботу - пара і два одиночних матчі (початок ігрового дня о 10:30).

    Інформація про продаж і бронювання квитків вже опублікована на сайті Федерації тенісу України.

    Нагадаємо, що наші тенісисти раніше провели 4 очних поєдинки в рамках Кубка Девіса проти збірної Португалії (рахунок 2-2). У 2017 році суперники зустрічалися в Лісабоні, де сильнішими були господарі (загальний рахунок 4-1).

    Читайте також
    теніс Збірна України Київщина Кубок Девіса Буча
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ