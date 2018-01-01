Кубок Федерації. Костюк перемогою дебютувала за збірну України, Кіченок - програла

Збірна Австралії виставила свій найсильніший склад

У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії. На стартовий матч сезону в Кубку Федерації українська команда приїхала в ослабленому складі. Лідером збірної стала 15-річна дебютантка турніру Марта Костюк, яка минулого тижня після перемоги на турнірі в Берні



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Збірна Австралії виставила свій найсильніший склад

У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії.

На стартовий матч сезону в Кубку Федерації українська команда приїхала в ослабленому складі. Лідером збірної стала 15-річна дебютантка турніру Марта Костюк, яка минулого тижня після перемоги на турнірі в Берні вперше увійшла в топ-200 рейтингу WTA.

Австралія, навпаки, виставила свій найсильніший склад - команду в одиночних поєдинках представляють 16-а ракетка світу Ешлі Барті і 26-й номер світового рейтингу Дар'я Гаврилова.

У першому матчі Людмила Кіченок, яка не входить навіть в топ-800 рейтингу WTA, чи не шокувала місцеву публіку в матчі з першою ракеткою Австралії Барті. Українка виграла перший сет, але в подальшому хід матчу проходив під диктовку місцевої тенісистки.

Марта Костюк свій шлях в Кубку Федерації почала не менше грандіозно, ніж її недавній дебют на Australian Open. Юна киянка у двох партіях обіграла Дар’ю Гаврилову і здобула свою другу перемогу в кар'єрі над тенісисткою з топ-30.

У заключний день поєдинку Кубка Федерації між збірними Австралії та України відбудуться ще три матчі: Ешлі Барті зіграє з Мартою Костюк, Дар'я Гаврилова зустрінеться з Людмилою Кіченок, а в парному матчі Барті і Кейсі Дельаква зіграють проти Надії Кіченок і Дар'ї Лопатецької.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Австралія – Україна - 1:1

Ешлі Барті - Людмила Кіченок - 4:6, 6:1, 6:4

Дар'я Гаврилова - Марта Костюк - 6:7, 3:6

Джерело: Hronika.info