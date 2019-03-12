Кубок Федерації може змінити свій формат вже в наступному році



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За інформацією BBC фінал Кубка Федерації буде являти собою тижневий чемпіонат за участю 12 збірних

Британський журналіст Расселл Фуллер пише, що жіночий командний турнір може зазнати змін вже найближчим часом.

Згідно з наявними даними, зараз ведеться пошук кандидата на проведення Фіналу Fed Cup. Турнір в оновленому форматі, за інформацією журналіста, може пройти вже в квітні 2020 року.

Фуллер пише, що Фінал Кубка Федерації буде проводитися за аналогією з Фіналом Кубка Девіса, перший розіграш якого за участю 18 збірних пройде в Мадриді в кінці листопада цього року.

Фінал Кубка Федерації буде являти собою тижневий чемпіонат за участю 12 збірних, які будуть боротися за титул в квітні. Кваліфікаційний етап буде проходити в лютому в форматі восьми матчевих зустрічей (вдома/на виїзді). Таким чином, всього в рамках змагань точно зіграють 20 команд (16 - в кваліфікації відбору, 4, ймовірно, будуть автоматично зараховані до складу фіналістів).

Раніше Жерар Піке, глава компанії Kosmos, заявив про можливе проведення Фіналів чоловічого і жіночого командних турнірів в рамках об'єднаного чемпіонату. Журналістам не відомо, чи буде Піке і його інвестиційна компанія брати участь в ініціативі ITF змінити формат Кубка Федерації вже в 2020 році.

Джерело: btu.org.ua