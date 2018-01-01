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    Кубок IBU. Панфілова потрапила у топ-10 спринту в Арбері, чоловіки позмагалися тільки за топ-25

    Марія Панфілова вперге в сезоні чисто пройшла обидва вогневі рубежі
    На п'ятому етапі Кубку IBU в Арбері пройшли спринтерські гонки. У жіночій гонці Марія Панфілова чисто пройшла обидва вогневі рубежі і вперше в сезоні фінішувала в десятці кращих. Всього на 11 секунд відстала від неї Ольга Абрамова, яка фінішувала 12-ю з двома промахами. Яна Бондар також з двома колами штрафу зайняла 16-е місце, Марія Кручова з
    • Сьогодні, 19:45
    • Розсилка
    Марія Панфілова. Фото: biathlon.com.ua
    Марія Панфілова. Фото: biathlon.com.ua

    Марія Панфілова вперге в сезоні чисто пройшла обидва вогневі рубежі

    На п'ятому етапі Кубку IBU в Арбері пройшли спринтерські гонки.

    У жіночій гонці Марія Панфілова чисто пройшла обидва вогневі рубежі і вперше в сезоні фінішувала в десятці кращих.

    Всього на 11 секунд відстала від неї Ольга Абрамова, яка фінішувала 12-ю з двома промахами. Яна Бондар також з двома колами штрафу зайняла 16-е місце, Марія Кручова з одним промахом набрала кубкові очки за 39-у позицію. А ось Надія Бєлкіна не змогла закрити три мішені і в підсумку - 53-тя.

    Переможницею гонки стала Хільде Фенне, яка оформила сьогоднішній норвезький дубль в Арбері. Навіть два штрафних кола не завадили їй випередити на фініші росіянок Вікторію Васнєцову і Христину Резцову. Хоча для перемоги Фенне довелося докласти максимум зусиль - ціна золота на цей раз склала всього 0,2 секунди.

    У чоловіків лише один з українців пробився в залікову зону - це Андрій Доценко, він з одним промахом зумів фінішувати 22-м. Решта наших хлопців: Максим Івко, Тарас Лесюк, Віталій Труш і Олександр Жирний - дружно фінішували з 54-го по 58-е місця.

    А головними героями спринту стали норвежці - перша вісімка сьогоднішньої гонки наполовину складається з представників скандинавської команди, два з яких зайняли місця на п'єдесталі пошани. Першим став Ветле Сьястад Крістіансан, третім - Фредрік Гьєссбакк, а між ними розташувався француз Емільєн Жаклін. Вся трійка призерів вмістилася в п'ятисекундний інтервалі, пройшовши обидва рубежі з чистою стрільбою.

    Змагання в Кубку IBU беруть тритижневу паузу, а спортсмени української команди Б виступлять на чемпіонаті Європи, який стартує в італійському Ріднау 24 січня.

    Біатлон. Кубок IBU

    Етап у Арбері, Німеччина

    Спринтерська гонка, жінки:

    1. Хільде Фенне (1+1) 21:27,6;
    2. Валерія Васнєцова (0+0) +0,2;
    3. Христина Резцова (1+0) +5,9;
    ...
    10. Марія Панфілова (0+0) +31,5;
    12. Ольга Абрамова (0+2) +42,6;
    16. Яна Бондар (0+2) +48,2;
    39. Марія Кручова (1+0) +1:39,3;
    53. Надія Бєлкіна (1+2) +2:19,2;

    Спринтерська гонка, чоловіки:

    1. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0) 26:46,3;
    2. Емільєн Жаклін (0+0) +3,7;
    3. Фредрік Гьєссбакк (0+0) +4,5;
    ...
    22. Андрій Доценко (0+1) +1:31,7;
    54. Максим Івко (0+2) +2:35,6;
    55. Тарас Лесюк (0+2) +2:37,1;
    57. Віталій Труш (0+2) +2:39,9;
    58. Олександр Жирний (3+0) +2:41,0.

    Джерело: biathlon.com.ua

    Німеччина біатлон
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