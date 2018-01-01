Кубок IBU. Панфілова потрапила у топ-10 спринту в Арбері, чоловіки позмагалися тільки за топ-25
- Сьогодні, 19:45
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Розсилка
Марія Панфілова вперге в сезоні чисто пройшла обидва вогневі рубежі
На п'ятому етапі Кубку IBU в Арбері пройшли спринтерські гонки.
У жіночій гонці Марія Панфілова чисто пройшла обидва вогневі рубежі і вперше в сезоні фінішувала в десятці кращих.
Всього на 11 секунд відстала від неї Ольга Абрамова, яка фінішувала 12-ю з двома промахами. Яна Бондар також з двома колами штрафу зайняла 16-е місце, Марія Кручова з одним промахом набрала кубкові очки за 39-у позицію. А ось Надія Бєлкіна не змогла закрити три мішені і в підсумку - 53-тя.
Переможницею гонки стала Хільде Фенне, яка оформила сьогоднішній норвезький дубль в Арбері. Навіть два штрафних кола не завадили їй випередити на фініші росіянок Вікторію Васнєцову і Христину Резцову. Хоча для перемоги Фенне довелося докласти максимум зусиль - ціна золота на цей раз склала всього 0,2 секунди.
У чоловіків лише один з українців пробився в залікову зону - це Андрій Доценко, він з одним промахом зумів фінішувати 22-м. Решта наших хлопців: Максим Івко, Тарас Лесюк, Віталій Труш і Олександр Жирний - дружно фінішували з 54-го по 58-е місця.
А головними героями спринту стали норвежці - перша вісімка сьогоднішньої гонки наполовину складається з представників скандинавської команди, два з яких зайняли місця на п'єдесталі пошани. Першим став Ветле Сьястад Крістіансан, третім - Фредрік Гьєссбакк, а між ними розташувався француз Емільєн Жаклін. Вся трійка призерів вмістилася в п'ятисекундний інтервалі, пройшовши обидва рубежі з чистою стрільбою.
Змагання в Кубку IBU беруть тритижневу паузу, а спортсмени української команди Б виступлять на чемпіонаті Європи, який стартує в італійському Ріднау 24 січня.
Біатлон. Кубок IBU
Етап у Арбері, Німеччина
Спринтерська гонка, жінки:
1. Хільде Фенне (1+1) 21:27,6;
2. Валерія Васнєцова (0+0) +0,2;
3. Христина Резцова (1+0) +5,9;
...
10. Марія Панфілова (0+0) +31,5;
12. Ольга Абрамова (0+2) +42,6;
16. Яна Бондар (0+2) +48,2;
39. Марія Кручова (1+0) +1:39,3;
53. Надія Бєлкіна (1+2) +2:19,2;
Спринтерська гонка, чоловіки:
1. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0) 26:46,3;
2. Емільєн Жаклін (0+0) +3,7;
3. Фредрік Гьєссбакк (0+0) +4,5;
...
22. Андрій Доценко (0+1) +1:31,7;
54. Максим Івко (0+2) +2:35,6;
55. Тарас Лесюк (0+2) +2:37,1;
57. Віталій Труш (0+2) +2:39,9;
58. Олександр Жирний (3+0) +2:41,0.
Джерело: biathlon.com.ua