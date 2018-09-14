Кубок Іспанії. Команди Кравця та Зотька йдуть далі, Зозуля завершує виступи



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Відбулися матчі 1/64 фіналу турніру

Іван Зотько вдало стартував у Кубку Іспанії з футболу сезону-2018/19.

У матчі 1/64 фіналу український оборонець вийшов у футболці «Ельче» зі стартових хвилин.

Його команда у підсумку виграла у «Гранади» з рахунком 2:1 і пройшла далі.

Для 22-річного Зотька це був дебют за «Ельче» у нинішньому сезоні.

Водночас, в іншому поєдинку могло відбутися українське дербі – Роман Зозуля проти Василя Кравця.

Але ні один з українців не потрапив у заявку своєї команди.

У підсумку «Луго» виграло 3:2 та продовжує боротьбу за трофей, а у Зозулі вже не буде шансу виграти кубок Іспанії у нинішньому сезоні.

Кубок Іспанії з футболу

1/64 фіналу

«Альбасете» – «Луго» – 2:3 (1:2)

«Ельче» – «Гранада» – 2:1 (1:0)