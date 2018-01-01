Кубок Італії. «Наполі» сенсаційно програє «Атланті» та вибуває з боротьби

Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму

В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії «Аталанта» перемогла «Наполі» з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, а потім подвоїли перевагу завдяки прекрасному голу екс-хавбека «Металіста» Алехандро Гомеса. «Неаполітанці» змогли скоротити відставання за кілька хвилин до



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«Наполі» – «Аталанта» – 1:2

Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму

В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії «Аталанта» перемогла «Наполі» з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, а потім подвоїли перевагу завдяки прекрасному голу екс-хавбека «Металіста» Алехандро Гомеса.

«Неаполітанці» змогли скоротити відставання за кілька хвилин до фінального свистка, однак перевести матч в екстратайми сил не вистачило.

Нагадаємо, «Аталанта» у 1/2 фіналу зіграє з переможцем пари «Ювентус» – «Торіно». У іншому півфіналі гратимуть «Мілан» та «Лаціо».

Італія. Кубок

1/4 фіналу

«Наполі» – «Аталанта» – 1:2

Голи: Мертенс(85) – Кастань(50), Гомес(81)

Джерело: Футбол 24