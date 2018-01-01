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    Кубок Італії. «Наполі» сенсаційно програє «Атланті» та вибуває з боротьби

    Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму
    В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії «Аталанта» перемогла «Наполі» з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, а потім подвоїли перевагу завдяки прекрасному голу екс-хавбека «Металіста» Алехандро Гомеса. «Неаполітанці» змогли скоротити відставання за кілька хвилин до
    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка
    &laquo;Наполі&raquo; &ndash; &laquo;Аталанта&raquo; &ndash; 1:2
    «Наполі» – «Аталанта» – 1:2

    Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму

    В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії «Аталанта» перемогла «Наполі» з рахунком 2:1.

    Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, а потім подвоїли перевагу завдяки прекрасному голу екс-хавбека «Металіста» Алехандро Гомеса.

    «Неаполітанці» змогли скоротити відставання за кілька хвилин до фінального свистка, однак перевести матч в екстратайми сил не вистачило.

    Нагадаємо, «Аталанта» у 1/2 фіналу зіграє з переможцем пари «Ювентус» – «Торіно». У іншому півфіналі гратимуть «Мілан» та «Лаціо».

    Італія. Кубок

    1/4 фіналу

    «Наполі» – «Аталанта» – 1:2

    Голи: Мертенс(85) – Кастань(50), Гомес(81)

    Джерело: Футбол 24

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