Кубок Італії. «Наполі» сенсаційно програє «Атланті» та вибуває з боротьби
- Сьогодні, 11:35
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Розсилка
«Наполі» – «Аталанта» – 1:2
Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму
В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії «Аталанта» перемогла «Наполі» з рахунком 2:1.
Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, а потім подвоїли перевагу завдяки прекрасному голу екс-хавбека «Металіста» Алехандро Гомеса.
«Неаполітанці» змогли скоротити відставання за кілька хвилин до фінального свистка, однак перевести матч в екстратайми сил не вистачило.
Нагадаємо, «Аталанта» у 1/2 фіналу зіграє з переможцем пари «Ювентус» – «Торіно». У іншому півфіналі гратимуть «Мілан» та «Лаціо».
Італія. Кубок
1/4 фіналу
«Наполі» – «Аталанта» – 1:2
Голи: Мертенс(85) – Кастань(50), Гомес(81)
Джерело: Футбол 24