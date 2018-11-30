Кубок ліги України з футзалу. Анонс матчів Фіналу восьми



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Боротьбу за трофей у новому турнірі продовжують вісім колективів

У п’ятницю, 30 листопада, у Запоріжжі відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубку ліги з футзалу.

«Продексім» (Херсон) – «ХІТ» (Київ)

Не так давно обидва колективи зустрічалися у межах Екстра-ліги. Тоді сильнішого їм виявити не вдалося. Незважаючи на перевагу команди Дмитра Шувалова у три м'ячі, херсонці на власному паркеті все ж зуміли завершити поєдинок з результатом 4:4.

У Кубку ліги підопічні Карлоса Барбози стали переможцями групи А. Після поразки від «Титана» у першому турі, «мельники» оформили три звитяги поспіль, здолавши «Кардинал-Рівне», «Сокіл» та «Епіцентр К-Авангард».

У свою чергу, кияни заробили три очки та посіли четверте місце у групі Б, здобувши чотири пункти у чотирьох поєдинках. Столичному колективу вдалося здолати «Енергію» та зіграти внічию з «Ураганом». Натомість у зустрічах з «АРПІ Запоріжжя» та «ІнБев/НПУ» були зафіксовані поразки.

«Енергія» (Львів) – «Кардинал» (Рівне)

Львів'яни після двох поразок від «ХІТа» й «Урагану» зуміли мобілізувати свої зусилля на поєдинки у Житомирі та здолали «ІнБев/НПУ» й «АРПІ Запоріжжя», обійшовши останніх у турнірній таблиці завдяки вікторії в очній зустрічі та посівши другу сходинку у групі Б.

У свою чергу, рівняни фінішували на третій сходинці, здобувши шість очок, завдяки перемогам над «Соколом» і «Титаном». Як підсумок, третя сходинка у групі А.

Матч між цими командами в Екстра-лізі завершився на користь підопічних Станіслава Гончаренка з результатом 5:1. Тож, львів'яни матимуть змогу взяти реванш.

«Епіцентр К-Авангард» (Одеса) – «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.)

У протистоянні двох представників нижньої шістки команди, після не надто вдалого першого кола в Екстра-лізі, матимуть змогу на крок наблизитися до медалей Кубку ліги.

Одесити, які кілька днів тому отримали нового тренера (команду очолив Федір Пилипів) здобули дев’ять очок у групі А, поступившись лише херсонському «Продексіму». Втім, саме ця поразка опустила представників Південної Пальміри на другу сходинку.

У свою чергу, запоріжці здобули шість балів у межах попереднього домашнього етапу, здолавши «ХІТ» та «ІнБев/НПУ». Втім, поєдинки у Житомирі проти «Урагана» та «Енергії» не принесли команді Максима Павлюка залікових пунктів та опустили її на третю сходинку квартету Б.

Очний поєдинок між командами, який відбувся у Запоріжжі, завершився на користь одеситів – 2:0.

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Сокіл» (Хмельницький)

Останніми на старт вийдуть представники Івано-Франківська та Хмельницького. Підопічні Максима Павленка тріумфували у групі А, набравши 10 очок завдяки перемогам над «ІнБев/НПУ», «Енергією» та «АРПЫ Запоріжжя» і мирової з «ХІТом».

Натомість, підопічні Романа Ковальчика здобули три очки у групі Б, посівши четверте місце.

У нещодавній зустрічі в Екстра-лізі «ураганівці» впевнено здолали своїх опонентів з результатом 5:1.

Джерело: Асоціація футзалу України