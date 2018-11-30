Кубок ліги України з футзалу. Анонс матчів Фіналу восьми
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Розсилка
Боротьбу за трофей у новому турнірі продовжують вісім колективів
У п’ятницю, 30 листопада, у Запоріжжі відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубку ліги з футзалу.
«Продексім» (Херсон) – «ХІТ» (Київ)
Не так давно обидва колективи зустрічалися у межах Екстра-ліги. Тоді сильнішого їм виявити не вдалося. Незважаючи на перевагу команди Дмитра Шувалова у три м'ячі, херсонці на власному паркеті все ж зуміли завершити поєдинок з результатом 4:4.
У Кубку ліги підопічні Карлоса Барбози стали переможцями групи А. Після поразки від «Титана» у першому турі, «мельники» оформили три звитяги поспіль, здолавши «Кардинал-Рівне», «Сокіл» та «Епіцентр К-Авангард».
У свою чергу, кияни заробили три очки та посіли четверте місце у групі Б, здобувши чотири пункти у чотирьох поєдинках. Столичному колективу вдалося здолати «Енергію» та зіграти внічию з «Ураганом». Натомість у зустрічах з «АРПІ Запоріжжя» та «ІнБев/НПУ» були зафіксовані поразки.
«Енергія» (Львів) – «Кардинал» (Рівне)
Львів'яни після двох поразок від «ХІТа» й «Урагану» зуміли мобілізувати свої зусилля на поєдинки у Житомирі та здолали «ІнБев/НПУ» й «АРПІ Запоріжжя», обійшовши останніх у турнірній таблиці завдяки вікторії в очній зустрічі та посівши другу сходинку у групі Б.
У свою чергу, рівняни фінішували на третій сходинці, здобувши шість очок, завдяки перемогам над «Соколом» і «Титаном». Як підсумок, третя сходинка у групі А.
Матч між цими командами в Екстра-лізі завершився на користь підопічних Станіслава Гончаренка з результатом 5:1. Тож, львів'яни матимуть змогу взяти реванш.
«Епіцентр К-Авангард» (Одеса) – «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.)
У протистоянні двох представників нижньої шістки команди, після не надто вдалого першого кола в Екстра-лізі, матимуть змогу на крок наблизитися до медалей Кубку ліги.
Одесити, які кілька днів тому отримали нового тренера (команду очолив Федір Пилипів) здобули дев’ять очок у групі А, поступившись лише херсонському «Продексіму». Втім, саме ця поразка опустила представників Південної Пальміри на другу сходинку.
У свою чергу, запоріжці здобули шість балів у межах попереднього домашнього етапу, здолавши «ХІТ» та «ІнБев/НПУ». Втім, поєдинки у Житомирі проти «Урагана» та «Енергії» не принесли команді Максима Павлюка залікових пунктів та опустили її на третю сходинку квартету Б.
Очний поєдинок між командами, який відбувся у Запоріжжі, завершився на користь одеситів – 2:0.
«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Сокіл» (Хмельницький)
Останніми на старт вийдуть представники Івано-Франківська та Хмельницького. Підопічні Максима Павленка тріумфували у групі А, набравши 10 очок завдяки перемогам над «ІнБев/НПУ», «Енергією» та «АРПЫ Запоріжжя» і мирової з «ХІТом».
Натомість, підопічні Романа Ковальчика здобули три очки у групі Б, посівши четверте місце.
У нещодавній зустрічі в Екстра-лізі «ураганівці» впевнено здолали своїх опонентів з результатом 5:1.
Джерело: Асоціація футзалу України