Кубок України: «Минай» перемагає у битві сільських грандів



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«Минай» - у півфіналі Кубку

У середу, 11 березня, стартували чвертьфінальні поєдинки розіграшу національного кубку. Починали на Закарпатті

У першій зустрічі дня грали дві сільські колективи, що доволі несподівано пробилися до елітної стадії розіграшу, - «Мінай» та «Інгулець». Проте, такі нині реалії українського футболу. До того ж, у складах обох команд було чимало відомих у минулому прізвищ.

У першому таймі виідзначилися вихованці Василя Кобіна - на 30-й хвилині Глагола найкраще зорієнтувався на добиванні після удару в штангу від колеги Пиняшка.

Після того гравці з Петрового прибрали ініціативу й мали кілька нагод забити - зірковий ветеран Младен Бартуловіч провів дуже гарний матч, проте вдалося відкрити рахунок «Інгульцю» лише в другому таймі - гол ефектним ударом головою забив Мишуренко. Весь цей час «Інгулець» грав дуже жорстко - на 78-й хвилині пряму червону отримав Фатєєв за грубий фол у центрі поля проти Богдана Оринчака. Кобін відчув запах крові й кинув у гру свіжого форварда. Проте у основний час забити не вдалось. Не побачили голів і в двох екстратаймах, але побачили одразу дві червоні картки та гру 10 проти 9 в останні секунди

Долю путівки до полуфіналу вирішували післяматчеві пенальті. У першій же спробі досвідчений та колись зірковий Карноза вгатив у переклдину. Його досягнення перевершив Стасюк - він тупо вдарив по горобцях. Поповіч взяв удар Бартуловіча й подарував господарям надію. Й диво сталося - Попович взяв удар Квасного, а потім сам забив пенальті, відкривши другу сесію з 5 ударів,

Далі прийшла черга гостей бити вище - це зробив Лупашко. Закривав серію Богдан Шуст - ветеран пробив бедарно - просто в руки Андрію Поповичу. 7:6 - перемога за пенальті - й на Закарпатті нині свято.

Кубок України, 1/4 фіналу

ФК «Минай», Закарпаття - ФК «Інгулець», Петрово 1:1, 6:5 по пенальті

Голи: Глагола (30) - Мишуренко (55)

Стадіон "Минай" село Минай

ФК Минай: Андрій Попович - Антоніо Сантос, Анатолій Нурієв, Ігор Вагін, Олександр Глагола (Олег Маїк 80), Василь Пиняшко (Артур Карноза 104), Андрій Ткачук (Михайло Кополовець 90+3), Роман Никитюк, Максим Жичиков, Богдан Оринчак (Владислав Микуляк 88), Петро Стасюк

Інгулець: Богдан Шуст - Євген Запорожець (Ігор Загальский 101), Олександр Мішуренко (Микола Квасний 84), Олександр Козак (Ілля Коваленко 111), Младен Бартуловіч, Дмитро Фатєєв, Віталій Павлов, Денис Балан, Ніка Січінава (Володимир Коробка 120+1) , Владислав Лупашко, Олег Синьогуб

Попередження: Олександр Глагола 22, Максим Жичиков 58, Богдан Оринчак 76, Антоніо Сантос 85, Владислав Микуляк 101 - Олег Синьогуб 14, Віталій Павлов 33, Євген Запорожець 40, Олександр Мішуренко 44, Младен Бартуловіч 82, Ніка Січінава 93, Олександр Козак 105+1, Віталій Павлов 118, Ігор Загальский 120+1

Вилучення: Роман Никитюк 117 (друга жовта) - Дмитро Фатєєв 76 (небезпечна гра з ризиком нанесення травми), Віталій Павлов 118 (друга жовта)