Відбулися перші матчі чвертьфіналу Кубку України з футзалу

24-25 лютого були зіграні перші матчі чвертьфінальної стадії Кубку України сезону-2017/18. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України. Кубкова програма розпочалась поєдинком у Херсоні, де «Продексім» хотів не тільки стримати «Ураган», але і не дати своїм опонентам з Івано-Франківську змоги взяти реванш за



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Фото МФК «Продексім»

Відбулися перші матчі чвертьфіналу Кубку України з футзалу

24-25 лютого були зіграні перші матчі чвертьфінальної стадії Кубку України сезону-2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Кубкова програма розпочалась поєдинком у Херсоні, де «Продексім» хотів не тільки стримати «Ураган», але і не дати своїм опонентам з Івано-Франківську змоги взяти реванш за поразку у чемпіонаті.

Однак жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь, а це означає, що переможець чвертьфіналу у цій парі визначиться в Івано-Франківську.

«Продексім» (Херсон) – «Ураган» (Івано-Франківськ) – 1:1

Голи: Фумаса (37) – Сімка (21)

Львівська «Енергія» хотіла у Житомирі вбити одразу двох зайців: виграти, щоб забезпечити собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, а також взяти реванш за поразку в поєдинку 17-го туру чемпіонату України.

Однак, «ІнБев/НПУ» не думав здаватись. 4:4 – саме такий підсумок першого поєдинку.

«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Енергія» (Львів) – 4:4

Голи: Литвиновський (20), Сухов (24), Дзюба (26), Мороховець (35) – Коваль (8, 30), Кузь (19), Федюк (33)

Клуб «АРПІ Запоріжжя» став єдиною командою, які вдалося перемогти у перших матчах чвертьфіналу. «Кардинал» у повторному матчі має відіграти один м’яч.

«АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 3:2

Голи: Почебут (2, 14 – з 6-метрового), Ессаргіні (32) – Волянюк (3), Басич (10)

Київське дербі між «Альтернативою» та «RED» завершилося результативною нічиєю.

«Альтернатива» (Київ) – «RED» (Київ) – 2:2

Голи: Заєць (6), Макєєв (40) – Нестерук (2, 21)