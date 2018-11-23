Кубок України з баскетболу. «Київ-Баскет» на крок наблизився до чвертьфіналу



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Фото: ФБУ

Кияни впевнено обіграли баскетболістів з Тернополя

1/8 фіналу Кубку України стартувала матчем у Тернополі між тамтешнім «Тернополем»-ТНЕУ і «Київ-Баскетом».

Команди представляють різні дивізіони, тому не дивно, що кияни здобули перемогу 101:68, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

До перерви «Тернопіль» виглядав гідно, трохи поступався в ігрових компонентах, втім компенсував свої технічні і тактичні недоліки бажанням боротьби.

«Київ-Баскет» набирав очки натужно, і після першої половини відірвався на 11 очок.

Але по перерві далася взнаки ще й краща функціональна готовність киян. На високих швидкостях вони продовжували закидати, а господарі, навпаки, підсіли. Рахунок у третій чверті (40:18) засвідчив повне домінування на паркеті «Київ-Баскета».

За півтори хвилини до кінця матчу після кидка Анатолія Челована кияни перетнули стоочкову межу і закінчили поєдинок з рахунком 101:68 на свою користь.

Найрезультативнішим у матчі виявився гравець гостей Грег Мангано – 22 очки, Максим Луценко (12 + 10 підбирань) і В'ячеслав Петров (21 + 10 підбирань) відзначилися дабл-даблами.

Найкращий у господарів – Микита Найко (20 очок + 7 підбирань + 8 результативних передач).

24 листопада команди зіграють у Тернополі матч-відповідь. Початок о 14:00.