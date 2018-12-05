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    Кубок України з баскетболу. Визначено пари 1/4 фіналу

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    Кубок України з баскетболу. Визначено пари 1/4 фіналу

    У випадку виходу в чвертьфінал представників різних дивізіонів, перший матч грає вдома команда нижчого дивізіону

    У Федерації баскетболу України 5 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України серед команд чоловіків.

    Головні ігрові дні цієї стадії змагань: 26 грудня та 5 січня.

    Перші команди в парах грають вдома перші матчі 1/4 фіналу.

    У випадку виходу в чвертьфінал представників різних дивізіонів, перший матч грає вдома команда нижчого дивізіону.

    Кубок України з баскетболу

    1/4 фіналу. Чоловіки

    «СумДУ» (Суми) / «Дніпро» – «Запоріжжя »

    «Одеса» / «Прометей» (Кам’янське) – «Миколаїв-2» / «Миколаїв»

    «Черкаські Мавпи» / «Шамани» – «Київ-Баскет»

    «Політехнік» (Харків) / «Дніпро-2» – «Хімік» (Южне)

    Кубок України баскетбол
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