Кубок України з баскетболу. Визначено пари 1/4 фіналу
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Розсилка
У випадку виходу в чвертьфінал представників різних дивізіонів, перший матч грає вдома команда нижчого дивізіону
У Федерації баскетболу України 5 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України серед команд чоловіків.
Головні ігрові дні цієї стадії змагань: 26 грудня та 5 січня.
Перші команди в парах грають вдома перші матчі 1/4 фіналу.
У випадку виходу в чвертьфінал представників різних дивізіонів, перший матч грає вдома команда нижчого дивізіону.
Кубок України з баскетболу
1/4 фіналу. Чоловіки
«СумДУ» (Суми) / «Дніпро» – «Запоріжжя »
«Одеса» / «Прометей» (Кам’янське) – «Миколаїв-2» / «Миколаїв»
«Черкаські Мавпи» / «Шамани» – «Київ-Баскет»
«Політехнік» (Харків) / «Дніпро-2» – «Хімік» (Южне)