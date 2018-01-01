Кубок України з футзалу. «Енергія» на виїзді перемогла «Сокіл». Матчі 1/8 фіналу

10-11 січня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/2018

Бажання взяти реванш за нещодавню поразку від «Енергії» у межах чемпіонату Екстра-ліги гнало «Сокіл» вперед вже з перших хвилин. І дуже скоро це бажання втілилося у гол Подлюка. Однак, підопічні Романа Ковальчика розуміли, що одного голу буде замало, тому намагались одразу подвоїти свою перевагу. Щоправда, їм це вдалося лише



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Фото АФУ

10-11 січня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/2018

Бажання взяти реванш за нещодавню поразку від «Енергії» у межах чемпіонату Екстра-ліги гнало «Сокіл» вперед вже з перших хвилин. І дуже скоро це бажання втілилося у гол Подлюка. Однак, підопічні Романа Ковальчика розуміли, що одного голу буде замало, тому намагались одразу подвоїти свою перевагу. Щоправда, їм це вдалося лише після екватору першого тайму, коли відзначився Мартинюк.

Проте, дуже скоро Гасюк відквитав один гол, і він ніби «розбудив» «Енергію». Особливо це стало помітно у другому таймі, коли «енергетикам» вдалося не тільки зрівняти рахунок, а і вийти вперед.

«Соколята» у боргу не залишились, і на 36-й хвилині Мартинюк не тільки оформив дубль, а і відновив рівновагу, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Однак, останнє слово залишилось за львів’янами. Незадовго до кінця матчу Радевич вирвав перемогу для «енергетиків», але очевидно, що доля путівки до чвертьфіналу від цієї пари вирішиться вже у другому поєдинку.

«Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів) – 3:4

Голи: Подлюк (2), Мартинюк (14, 36) – Гасюк (17), Легендзевич (27), Кузь (30), Радевич (39)

«АРПІ Запоріжжя» на виїзді зумів мінімально переграти «Manzana-2».

«Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя) – 3:4

Голи: Мельник (20, 32), Пекній (25) – Будін (2), Ессаргіні (4), Почебут (8), Трубаров (30)

Дніпровський «Катеринославхліб» вже по ходу першого тайму почав підтверджувати свій статус фаворита матчу у матчі з «Альтернативою».

Однак гол на виїзді дає киянам невеличку надію на хороший результат за підсумками двох матчів, але «біло-зеленим» тепер треба вдало зіграти у Києві.

«Катеринославхліб» (Дніпро) – «Альтернатива» (Київ) – 3:1

Голи: Засенко (7), Прокопенко (16), Хижняк (17 – автогол) – Омельченко (35)