  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легенда боксу зізнався в бажанні вбивати та гвалтувати

    • Розсилка
    Майк Тайсон - Легенда боксу зізнався в бажанні вбивати та гвалтувати
    Майк Тайсон
    PhillyVoice

    Заняття спортом відвернули молодого Майка Тайсона від кримінального світу

    Колишній чемпіон у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Майк Тайсон зізнався, що замолоду бажав долучитися до однієї з банд, щоб убивати та гвалтувати. І лише заняття спортом відвернули його від кримінальної стежки.

    «Молодь не бачить жодної надії. Я також колись хотів стати членом бандитського угрупування, убивати та гвалтувати. Та коли в моє життя прийшов спорт, я навіть думати про це перестав», - передає слова Тайсона Metro.

    Свого часу юний Тайсон уже встиг кілька разів відбути покарання в виправних закладах для малолітніх правопорушників. Під час одного з таких ув’язнень заклад відвідав легендарний чемпіон світу Мохаммед Алі. Саме тоді Тайсон остаточно вирішив піти в бокс.

     Читайте також: «Я повернувся і на 100% готовий до наступного тесту»: як українець Постол француза Мімуна перемагав (відео)
    Читайте також
    бокс Тайсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ