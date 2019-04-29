Легенда боксу зізнався в бажанні вбивати та гвалтувати



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Майк Тайсон PhillyVoice

Заняття спортом відвернули молодого Майка Тайсона від кримінального світу

Колишній чемпіон у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Майк Тайсон зізнався, що замолоду бажав долучитися до однієї з банд, щоб убивати та гвалтувати. І лише заняття спортом відвернули його від кримінальної стежки.

«Молодь не бачить жодної надії. Я також колись хотів стати членом бандитського угрупування, убивати та гвалтувати. Та коли в моє життя прийшов спорт, я навіть думати про це перестав», - передає слова Тайсона Metro.

Свого часу юний Тайсон уже встиг кілька разів відбути покарання в виправних закладах для малолітніх правопорушників. Під час одного з таких ув’язнень заклад відвідав легендарний чемпіон світу Мохаммед Алі. Саме тоді Тайсон остаточно вирішив піти в бокс.