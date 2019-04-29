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    «Я повернувся і на 100% готовий до наступного тесту»: як українець Постол француза Мімуна перемагав (відео)

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    Віктор Постол красиво переміг Могамеда Мамуна - «Я повернувся і на 100% готовий до наступного тесту»: як українець Постол француза Мімуна перемагав (відео)
    Віктор Постол красиво переміг Могамеда Мамуна
    Boxrec

    Українець розраховує, що наступний його бій буде титульним

    Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-2, 12 КО) здобув перемогу, яка дає змогу знову сподіватися на титульні бої. На вихідних наш боксер переміг за очками француза Могамеда Мімуна (21-3, 2 КО).

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    Після перемоги Постол сказав, що знову готовий до великих боїв.

    «Я хочу, щоб мій наступний бій був великим. Не має значення, хто стане моїм суперником. Чемпіон світу за версією WBC Хосе Рамірес стане відмінним варіантом. Я був відсутній протягом майже двох років, тому у мене було певне хвилювання, але тепер я відчуваю, що повернувся у велику гру. Я повернувся і на 100% готовий до наступного тесту», - сказав Постол.

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