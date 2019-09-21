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    Легендарний Болт назвав свою команду футболістів для естафети

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    Усейн Болт - Легендарний Болт назвав свою команду футболістів для естафети
    Усейн Болт
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    Ямайський спринтер не планує розвивати футбольну кар'єру

    Легендарний ямайський спринтер та восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт назвав футболістів, з якими хотів би пробігти естафету 4х100 в одній команді.

    «Пробіг би з Кріштіану Роналду, Кіліаном Мбаппе та Гаретом Бейлом», - передає слова Болта прес-служба ФІФА.

    Болт спробував себе в футболі після завершення легкоатлетичної кар'єри. Спринтер зіграв у кількох товариських поєдинках за австралійську команду «Сентрал Кост Марінерс». Однак сторони не дійшли згоди щодо умов контракту. Згодом він відмовився від пропозиції мальтійської «Валетти». А потім спринтер заявив, що не планує розвивати футбольну кар'єру.

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