Легендарний Болт назвав свою команду футболістів для естафети
Усейн Болт
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Ямайський спринтер не планує розвивати футбольну кар'єру
Легендарний ямайський спринтер та восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт назвав футболістів, з якими хотів би пробігти естафету 4х100 в одній команді.
«Пробіг би з Кріштіану Роналду, Кіліаном Мбаппе та Гаретом Бейлом», - передає слова Болта прес-служба ФІФА.
Болт спробував себе в футболі після завершення легкоатлетичної кар'єри. Спринтер зіграв у кількох товариських поєдинках за австралійську команду «Сентрал Кост Марінерс». Однак сторони не дійшли згоди щодо умов контракту. Згодом він відмовився від пропозиції мальтійської «Валетти». А потім спринтер заявив, що не планує розвивати футбольну кар'єру.
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