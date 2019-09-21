Хавбек київського «Динамо» переніс операцію на нозі (фото)
Міккель Дуелунн у Києві більше лікується, ніж грає
Instagram Міккеля Дуелунна
Міккелеві Дуелунну в Києві зовсім не щастить
Футболіст київського «Динамо» Міккель Дуелунн повідомив, що переніс операцію на нозі.
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«Операція зроблена. Більше немає металу в моїй нозі, і я відчуваю, що попереду дні без травми. Не можу дочекатися, коли повернуся на поле для Києва», - написав 22-річний данський гравець в Instagram.
Міккель Дуелунн знову на милицях
Нагадаємо, що «Динамо» без Дуелунна розпочало виступ у Лізі Європи з перемоги над шведським «Мальме».