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    Хавбек київського «Динамо» переніс операцію на нозі (фото)

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    Міккель Дуелунн у Києві більше лікується, ніж грає - Хавбек київського «Динамо» переніс операцію на нозі (фото)
    Міккель Дуелунн у Києві більше лікується, ніж грає
    Instagram Міккеля Дуелунна

    Міккелеві Дуелунну в Києві зовсім не щастить

    Футболіст київського «Динамо» Міккель Дуелунн повідомив, що переніс операцію на нозі. 

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    Данець отримав пошкодження на літніх зборах і вибув мінімум на місяць.

    «Операція зроблена. Більше немає металу в моїй нозі, і я відчуваю, що попереду дні без травми. Не можу дочекатися, коли повернуся на поле для Києва», - написав 22-річний данський гравець в Instagram.

    duelund
    Міккель Дуелунн знову на милицях

    Нагадаємо, що «Динамо» без Дуелунна розпочало виступ у Лізі Європи з перемоги над шведським «Мальме».

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