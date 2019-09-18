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    Легендарний Федерер не виключає, що 2020 рік стане останнім в його кар'єрі

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    Легендарний Федерер не виключає, що 2020 рік стане останнім в його кар'єрі

    На даний час 38-річний тенісист є третьою ракеткою світу

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер не виключає того, що 2020 рік може стати останнім в його кар'єрі.

    «Усередині я вирішив, що хочу дограти як мінімум до наступного Вімблдону. Ще я серйозно розмірковую на тему участі в Олімпійських іграх. Я обговорював це з командою і дружиною Мірко.

    Обов'язково прийму рішення з цього питання протягом наступних кількох тижнів. Знаєте, після серії турнірів мені завжди важливо робити паузу і насолодитися часом з родиною», - цитує Федерера Tennis Head.

    На даний час 38-річний тенісист є третьою ракеткою світу. На Вімблдоні-2019 він пробився у фінал, де в п'яти партіях поступився сербу Новаку Джоковичу. Під час матчу Федерер не використав подвійний матчбол на своїй подачі.

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