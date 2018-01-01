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    Легендарний філіппінський боксер Пак'яо готовий провести бій проти Ломаченка

    Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не розголошує
    Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо зацікавлений в бою з українським чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком. Про переговори щодо бою з Ломаченком Пак'яо повідомив в коментарі для телеканалу «ABS-CBN News». Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не
    • Сьогодні, 11:48
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    Менні Пак'яо. Фото: Getty Images
    Менні Пак'яо. Фото: Getty Images

    Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не розголошує

    Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо зацікавлений в бою з українським чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком.

    Про переговори щодо бою з Ломаченком Пак'яо повідомив в коментарі для телеканалу «ABS-CBN News».

    Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не розголошує.

    «Зараз ми ведемо переговори про те, щоб організувати мій поєдинок з найкращим бійцем рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Звичайно, мова йде про Василя Ломаченка. Крім цього, є варіант переходу в більш легку вагу заради наступного бою», - сказав Пак'яо.

    Пак'яо і Ломаченко працюють з одним промоутером - головою компанії «Top Rank» Бобом Арумом.

    Цей факт підвищує ймовірність успішного завершення переговорів щодо бою.

    Менні Пак'яо в останній раз з'являвся на рингу в липні 2017 року.

    У Брісбені філіппінець спірним рішенням суддів програв Джеффу Хорну і розстався з титулом чемпіона WBO в напівсередній вазі.

    Джерело: Hronika.info

    бокс Василь Ломаченко
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