Легендарний філіппінський боксер Пак'яо готовий провести бій проти Ломаченка
- Сьогодні, 11:48
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Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не розголошує
Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо зацікавлений в бою з українським чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком.
Про переговори щодо бою з Ломаченком Пак'яо повідомив в коментарі для телеканалу «ABS-CBN News».
Подробиці діалогу з командою українця колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях не розголошує.
«Зараз ми ведемо переговори про те, щоб організувати мій поєдинок з найкращим бійцем рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Звичайно, мова йде про Василя Ломаченка. Крім цього, є варіант переходу в більш легку вагу заради наступного бою», - сказав Пак'яо.
Пак'яо і Ломаченко працюють з одним промоутером - головою компанії «Top Rank» Бобом Арумом.
Цей факт підвищує ймовірність успішного завершення переговорів щодо бою.
Менні Пак'яо в останній раз з'являвся на рингу в липні 2017 року.
У Брісбені філіппінець спірним рішенням суддів програв Джеффу Хорну і розстався з титулом чемпіона WBO в напівсередній вазі.
Джерело: Hronika.info