Легендарний канадський тенісист завершив кар'єру



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Фото: Даніель Нестор / Фото - Vancouver Courier

Канадець завершив видатну кар'єру, що тривала 30 років

Даніель Нестор, який є переможцем 12 турнірів Grand Slam і олімпійським чемпіоном Сіднея у парному розряді, оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу Канади.

За свою кар'єру, яка тривала аж 30 років, 46-річний тенісист виграв 91 титул АТР, а також став одним з небагатьох, кому вдалося потрапити до тенісної Зали слави Канади, ще до завершення кар'єри. Нестор також став першим в історії тенісистом, якому вдалося у січні 2016 року подолати рубіж у 1000 перемог у парному розряді.

Свій останній матч канадець провів у парі з Вашеком Поспішилом, у рамках плей-офф Світової групи Кубка Девіса, де вони поступилися парі з Нідерландів Жан-Жюльєну Ройеру і Матвію Мидделкопу.

Джерело: Xsport.ua