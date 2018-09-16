  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легендарний канадський тенісист завершив кар'єру

    • Розсилка
    <span>Фото: Даніель Нестор / Фото - Vancouver Courier</span> - Легендарний канадський тенісист завершив кар'єру
    Фото: Даніель Нестор / Фото - Vancouver Courier

    Канадець завершив видатну кар'єру, що тривала 30 років

    Даніель Нестор, який є переможцем 12 турнірів Grand Slam і олімпійським чемпіоном Сіднея у парному розряді, оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу Канади.

    За свою кар'єру, яка тривала аж 30 років, 46-річний тенісист виграв 91 титул АТР, а також став одним з небагатьох, кому вдалося потрапити до тенісної Зали слави Канади, ще до завершення кар'єри. Нестор також став першим в історії тенісистом, якому вдалося у січні 2016 року подолати рубіж у 1000 перемог у парному розряді.

    Свій останній матч канадець провів у парі з Вашеком Поспішилом, у рамках плей-офф Світової групи Кубка Девіса, де вони поступилися парі з Нідерландів Жан-Жюльєну Ройеру і Матвію Мидделкопу.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ