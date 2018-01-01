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    Легендарний Майк Тайсон розповів, що у росіянина Повєткіна є шанси стати чемпіоном світу

    На думку американця, Олександра потрібно виводити на бій з Діонтеєм Вайлдером
    Легендарний Майк Тайсон вважає, що росіянин Олександр Повєткін (32-1, 23 КО) зберігає хороші шанси стати чемпіоном світу. На думку «Залізного Майка» найпростіше відібрати чемпіонський титул в американця Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО), який володіє поясом за версією WBC. «Зараз практично будь-який супертяж може претендувати на
    • Сьогодні, 09:35
    • Розсилка
    Майк Тайсон
    Майк Тайсон

    На думку американця, Олександра потрібно виводити на бій з Діонтеєм Вайлдером

    Легендарний Майк Тайсон вважає, що росіянин Олександр Повєткін (32-1, 23 КО) зберігає хороші шанси стати чемпіоном світу.

    На думку «Залізного Майка» найпростіше відібрати чемпіонський титул в американця Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО), який володіє поясом за версією WBC.

    «Зараз практично будь-який супертяж може претендувати на титул, - вважає Тайсон. - Чемпіони нині не ті. Думаю, Повєткіна найкраще виводити на бій проти Вайлдера, адже той є найслабшим серед чинних чемпіонів світу».

    «Вважаю, що саме у бою проти Вайлдера у Повєткіна будуть найвищі шанси стати чемпіоном світу», - додав він.

    Раніше Вайлдер і Тайсон обмінялися образливими словами за допомогою соціальних мереж.

    Спершу чинний володар титулу WBC заявив, що побив би Тайсона у його найкращі роки. Ветеран спробував напоумити Вайлдера, але не досяг успіху у цьому.

    Нагадаємо, незабаром Повєткіна та Вайлдера чекають поєдинки. Американський чемпіон 3 березня в Нью-Йорку (США) зустрінеться з кубинським панчером Луїсом Ортісом (28-0, 24 КО), а 31 березня у Кардіффі (Великобританія) Повєткін проведе поєдинок з височенним британцем Девідом Прайсом (22-4, 18 КО).

    Дивіться також: Як Артем Далакян приніс Україні ще один чемпіонський титул з боксу.

    Джерело: vringe.com

    бокс Олександр Повєткін
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