Легендарний Майк Тайсон розповів, що у росіянина Повєткіна є шанси стати чемпіоном світу

На думку американця, Олександра потрібно виводити на бій з Діонтеєм Вайлдером

Легендарний Майк Тайсон вважає, що росіянин Олександр Повєткін (32-1, 23 КО) зберігає хороші шанси стати чемпіоном світу. На думку «Залізного Майка» найпростіше відібрати чемпіонський титул в американця Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО), який володіє поясом за версією WBC. «Зараз практично будь-який супертяж може претендувати на



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Майк Тайсон

На думку американця, Олександра потрібно виводити на бій з Діонтеєм Вайлдером

Легендарний Майк Тайсон вважає, що росіянин Олександр Повєткін (32-1, 23 КО) зберігає хороші шанси стати чемпіоном світу.

На думку «Залізного Майка» найпростіше відібрати чемпіонський титул в американця Діонтея Вайлдера (39-0, 38 КО), який володіє поясом за версією WBC.

«Зараз практично будь-який супертяж може претендувати на титул, - вважає Тайсон. - Чемпіони нині не ті. Думаю, Повєткіна найкраще виводити на бій проти Вайлдера, адже той є найслабшим серед чинних чемпіонів світу».

«Вважаю, що саме у бою проти Вайлдера у Повєткіна будуть найвищі шанси стати чемпіоном світу», - додав він.

Раніше Вайлдер і Тайсон обмінялися образливими словами за допомогою соціальних мереж.

Спершу чинний володар титулу WBC заявив, що побив би Тайсона у його найкращі роки. Ветеран спробував напоумити Вайлдера, але не досяг успіху у цьому.

Нагадаємо, незабаром Повєткіна та Вайлдера чекають поєдинки. Американський чемпіон 3 березня в Нью-Йорку (США) зустрінеться з кубинським панчером Луїсом Ортісом (28-0, 24 КО), а 31 березня у Кардіффі (Великобританія) Повєткін проведе поєдинок з височенним британцем Девідом Прайсом (22-4, 18 КО).

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Джерело: vringe.com