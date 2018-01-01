Як Артем Далакян приніс Україні ще один чемпіонський титул з боксу (відео)
- Сьогодні, 21:47
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Артем Далакян
До Вашої уваги відео поєдинку з Браяном Вілорією
Боксер з України Артем Далакян переміг американця Браяна Вілорію у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).
Далакян краще провів переважну кількість раундів.
І незважаючи на одне зняте очок, після закінчення 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком – 118:110.
Нагадаємо, сам Далакян після бою заявив, що ця перемога важлива для його друзів, сім'ї, а також України, оскільки він захищає її честь.