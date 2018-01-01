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    Як Артем Далакян приніс Україні ще один чемпіонський титул з боксу (відео)

    До Вашої уваги відео поєдинку з Браяном Вілорією
    Боксер з України Артем Далакян переміг американця Браяна Вілорію у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг). Далакян краще провів переважну кількість раундів. І незважаючи на одне зняте очок, після закінчення 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком – 118:110.
    • Сьогодні, 21:47
    • Розсилка
    Артем Далакян
    Артем Далакян

    До Вашої уваги відео поєдинку з Браяном Вілорією

    Боксер з України Артем Далакян переміг американця Браяна Вілорію у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).

    Далакян краще провів переважну кількість раундів.

    І незважаючи на одне зняте очок, після закінчення 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком – 118:110.

    Нагадаємо, сам Далакян після бою заявив, що ця перемога важлива для його друзів, сім'ї, а також України, оскільки він захищає її честь.

    бокс
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