Легендарний Шумахер переглядає перегони Формули-1



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Жан Тодт і Міхаель Шумахер Твіттер

Семиразовий чемпіон Формули-1 відновлюється після важкої травми

Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер переглядає трансляції перегонів. Про це розповів президент Міжнародної автомобільної асоціації (ФІА) та колишній очільник команди «Феррарі» Жан Тодт.

«Я кажу правду. Сподіваюся, колись ми знову зможемо з ним відвідати Гран-прі. Я щодня підтримую зв’язок з ним та родиною. Наразі знову збираюся до Женеви, відвідати його», - передає слова Тодта La Repubblica.

Міхаель Шумахер відновлюється після важкої травми, отриманої 2013 року в наслідок падіння на гірськолижному курорті.