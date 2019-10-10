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    Легендарний Шумахер переглядає перегони Формули-1

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    Жан Тодт і Міхаель Шумахер - Легендарний Шумахер переглядає перегони Формули-1
    Жан Тодт і Міхаель Шумахер
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    Семиразовий чемпіон Формули-1 відновлюється після важкої травми

    Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер переглядає трансляції перегонів. Про це розповів президент Міжнародної автомобільної асоціації (ФІА) та колишній очільник команди «Феррарі» Жан Тодт.

     «Я кажу правду. Сподіваюся, колись ми знову зможемо з ним відвідати Гран-прі. Я щодня підтримую зв’язок з ним та родиною. Наразі знову збираюся до Женеви, відвідати його», - передає слова Тодта La Repubblica.

     Міхаель Шумахер відновлюється після важкої травми, отриманої 2013 року в наслідок падіння на гірськолижному курорті.  

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