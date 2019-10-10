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    Чемпіон світу з боксу розбився на Феррарі (фото)

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    Еррол Спенс - Чемпіон світу з боксу розбився на Феррарі (фото)
    Еррол Спенс
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    Американець Еррол Спенс перебуває в лікарні у важкому стані

    В американському Далласі в важку аварію потрапив непереможний боксер Еррел Спенс – чинний чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями WBC і IBF.

    У важкому стані з серйозними травмами спортсмена доправили до лікарні, інформує Fox4Terry.

    Медики обережно прогнозують, що боксер залишиться живим.

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    29-річний Спенс отримав на професіональному ринзі 26 перемог, з яких 21 – нокаутом.

    Останню перемогу Спенс отримав 28 вересня над Шоном Портером. Він не лише захистив титул IBF, але й здобув пояс WBC.

    ДТП бокс
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