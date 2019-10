Чемпіон світу з боксу розбився на Феррарі (фото)

Американець Еррол Спенс перебуває в лікарні у важкому стані

В американському Далласі в важку аварію потрапив непереможний боксер Еррел Спенс – чинний чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями WBC і IBF.

У важкому стані з серйозними травмами спортсмена доправили до лікарні, інформує Fox4Terry.

Медики обережно прогнозують, що боксер залишиться живим.

29-річний Спенс отримав на професіональному ринзі 26 перемог, з яких 21 – нокаутом.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs