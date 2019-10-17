Легендарний Стоїчков запропонував жорстоко покарати футбольні клуби своєї батьківщини



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Христо Стоїчков Твіттер

Колишній форвард запропонував на 5 років дискваліфікувати болгарський футбол на міжнародній арені

Колишній легендарний форвард збірної Болгарії та «Барселони» Христо Стоїчков запропонував жорстоко покарати болгарський футбол за прояви расизму, які сталися під час матчу національних збірних Болгарії та Англії в кваліфікації Євро-2020.

«Потрібно зачинити стадіони та грати без глядачів. Чи ще серйозніше. Як це вже було колись у Англії, на тривалий термін відсторонити болгарські клуби від міжнародних змагань. П’ять років без участі заспокоїть їх. Для усіх болгарських клубів без виключення», - передає слова Стоїчкова L`Equipe.

Раніше ЗМІ повідомляли про прояви расизму під час матчу Болгарія – Англія. Тоді болгарські уболівальники імітували мавп’ячі вигуки на адресу футболістів гостей Рахіма Стерлінга та Тайрона Мінгза. Поєдинок призупиняли в першому таймі.