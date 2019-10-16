Футболіст Зінченко на коліні і з тисячами троянд зробив коханій пропозицію (фото)



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Влада Седан відповіла Олександрові Зінченку згодою Instagram Олександра Зінченка

«Головне «так» у моєму житті», - написав Олександр

Невдовзі після перемоги збірної України над португальцями у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 лідер нашої команди Олександр Зінченко запропонував руку й серце коханій, відомій телеведучій і моделі Владі Седан.

Пропозицію Олександр робив на газоні НСК «Олімпійський» у Києві, як прийнято, на коліні і з тисячами троянд.

«Головне «так» у моєму житті», - підписав Олександр відповідну світлину у себе в Instagram.

Олександр і Влада вирішили одружитися

У коментарях закоханих голуб’ят привітали зіркові українські спортсменки Дарина Білодід та Юлія Левченко, а також офіційний паблік клубу Зінченка «Манчестер Сіті».