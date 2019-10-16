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    Футболіст Зінченко на коліні і з тисячами троянд зробив коханій пропозицію (фото)

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    Влада Седан відповіла Олександрові Зінченку згодою - Футболіст Зінченко на коліні і з тисячами троянд зробив коханій пропозицію (фото)
    Влада Седан відповіла Олександрові Зінченку згодою
    Instagram Олександра Зінченка

    «Головне «так» у моєму житті», - написав Олександр

    Невдовзі після перемоги збірної України над португальцями у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 лідер нашої команди Олександр Зінченко запропонував руку й серце коханій, відомій телеведучій і моделі Владі Седан.

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    Пропозицію Олександр робив на газоні НСК «Олімпійський» у Києві, як прийнято, на коліні і з тисячами троянд.

    «Головне «так» у моєму житті», - підписав Олександр відповідну світлину у себе в Instagram.

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    Олександр і Влада вирішили одружитися

    У коментарях закоханих голуб’ят привітали зіркові українські спортсменки Дарина Білодід та Юлія Левченко, а також офіційний паблік клубу Зінченка «Манчестер Сіті».

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