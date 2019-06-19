Легіонер «Динамо»: Українська мова абсолютно божевільна в порівнянні з данською



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Міккель Дуелунн то травмований, то не може порозумітися з тренером UA-Футбол

Данський півоборонець команди київського «Динамо» Міккель Дуелунн розповів про мовний бар'єр в Україні

«Найбільша проблема життя в Україні - це, звичайно, мова. Це відчувається не тільки в повсякденному житті, але і в тренувальному процесі з партнерами за командою. Українська мова абсолютно божевільна в порівнянні з данською.

Я просто повинен вивчити цю мову, тому що, якщо не вивчу її зараз, то в один день прийду на тренування і оконфужусь. Я вивчаю російську мову, тому що для мене це дійсно корисно з точки зору комунікації. У команді менше п'яти відсотків говорять англійською.

Одного разу Хацкевич російською мовою вказав мені на помилку під час виконання вправи, а я просто бачу навколо 400 конусів, стою і виглядаю як повний ідіот. Потім він зупиняє все це і говорить: «Що ти робиш?» А потім ще щось російською. І тоді ти стоїш і не розумієш що потрібно зробити. Я не хочу потрапляти в такі ситуації», - сказав Дуелунн данському виданню DR.