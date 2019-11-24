Легіонер «Колоса» забив у дебютному матчі за команду (відео)



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Ковалівці здолали в домашньому поєдинку чернігівців ФК «Колос»

Ісландець Вільг’яльмссон допоміг ковалівцям перемогти «Десну»

«Колос» (Ковалівка) – «Десна» (Чернігів) – 2:0

Голи: 1:0 – Лисенко (29). 2:0 – Вільг’яльмссон (71)

«Колос»: Волинець, Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Мілько, Кожушко (Ільїн, 59), Задоя, Оріховський (Смирний, 69), Вільг’яльмссон (Рябов, 90+2), Лисенко. Тренер – Руслан Костишин.

«Десна»: Паст, Д. Фаворов, Імереков, Гитченко, Западня (Картушов, 64), Калитвинцев, Огиря, Богданов, Кузик, А. Фаворов, Дегтярьов. Тренер – Олександр Рябоконь

Попередження: Задоя (5), Парамонов (22), Ільїн (76), Костишин (85) – А. Фаворов (33), Імереков (75), Гитченко (77), Калитвинцев (85).

Судді:

24 листопада. Київ. Стадіон «Оболонь Арена»

«Колос» з Ковалівки здобув п’яту перемогу в чемпіонаті.

У середині першого тайму Лисенко відкрив рахунок.

Другий м’яч уже в другій 45-хвилинці забив перший легіонер ковалівців Вільг’яльмссон, для якого цей матч був дебютним за команду.

Відтак «Колос» посідає восьму сходинку турнірної таблиці. «Десна» опустилася на четверте місце.

У наступному турі «Колос» 30 листопада гратиме в Полтаві, а «Десна» 1 грудня вдома зіграє проти «Олександрії».