Легіонер «Шахтаря» не може змінити клуб



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Ісмаїлі Твіттер

Бразильський захисник «гірників» скаржиться на складнощі при зміні клубу

Бразильський захисник «Шахтаря» Ісмаїлі розповів, що йому важко змінити клуб, оскільки «гірники» неохоче відпускають своїх гравців.

«Я радий, що мною цікавляться. Це ознака того, що я добре працюю. Але мені буде дуже складно піти, оскільки маю ще чотири роки угоди. Мені було б важливо зіграти в новій лізі, більш конкурентній та видовищній. Зазвичай «Шахтар» не відпускає гравців легко», - передає слова Ісмаїлі ESPN.

За неофіційною інформацією, в угоді бразильця з «Шахтарем» прописано 100 мільйонів євро відступних.