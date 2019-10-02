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    «Кардифф» не збирається платити за загиблого футболіста

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    Імпровізований меморіал Еміліано Сала - «Кардифф» не збирається платити за загиблого футболіста
    Імпровізований меморіал Еміліано Сала
    thenational.ae

    Валлійці оскаржуватимуть в спортивному арбітражі рішення ФІФА про виплату 6 мільйонів євро за Еміліано Салу

    «Кардифф» оскаржуватиме в спортивному арбітражному суді рішення ФІФА про сплату 6 мільйонів євро за загиблого аргентинського форварда Еміліано Салу на користь французького «Нанту», інформує Sky Sports.

    Сума в 6 мільйонів євро мала стати першим траншем оплати валлійцями 17-мільйонного трансферу гравця. Сала мав стати найдорожчим футболістом в історії «Кардиффа».

    Еміліано Сала перейшов з «Нанту» до «Кардиффа» під час останнього зимового трансферного вікна. 21 січня нападник вилетів приватним літаком до Вельсу, та в дорозі той зник з радарів. Пізніше рятувальники знайшли на дні Ла-Маншу обломки літака та тіло футболіста.

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