«Кардифф» не збирається платити за загиблого футболіста



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Імпровізований меморіал Еміліано Сала thenational.ae

Валлійці оскаржуватимуть в спортивному арбітражі рішення ФІФА про виплату 6 мільйонів євро за Еміліано Салу

«Кардифф» оскаржуватиме в спортивному арбітражному суді рішення ФІФА про сплату 6 мільйонів євро за загиблого аргентинського форварда Еміліано Салу на користь французького «Нанту», інформує Sky Sports.

Сума в 6 мільйонів євро мала стати першим траншем оплати валлійцями 17-мільйонного трансферу гравця. Сала мав стати найдорожчим футболістом в історії «Кардиффа».

Еміліано Сала перейшов з «Нанту» до «Кардиффа» під час останнього зимового трансферного вікна. 21 січня нападник вилетів приватним літаком до Вельсу, та в дорозі той зник з радарів. Пізніше рятувальники знайшли на дні Ла-Маншу обломки літака та тіло футболіста.