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    Левченко не отримала звання «Висхідної зірки» світової легкої атлетики

    Кращою спортсменкою року за версією IAAF стала бельгійка Нафіссату Тіам
    Срібна призерка чемпіонату світу та переможниця молодіжного чемпіонату Європи стрибунка у висоту Юлія Левченко не зуміла стати переможницею в номінації «Висхідна зірка» світової легкої атлетики. 19-річна українка потрапила до трійки претендентів. Конкуренцію Левченко склали срібна медалістка чемпіонату світу в Лондоні в бігу на 400
    • 25 Листопада, 09:02
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    Кращою спортсменкою року за версією IAAF стала бельгійка Нафіссату Тіам

    Срібна призерка чемпіонату світу та переможниця молодіжного чемпіонату Європи стрибунка у висоту Юлія Левченко не зуміла стати переможницею в номінації «Висхідна зірка» світової легкої атлетики.

    19-річна українка потрапила до трійки претендентів. Конкуренцію Левченко склали срібна медалістка чемпіонату світу в Лондоні в бігу на 400 метрів Сальва Ейд Насер з Бахрейну і, як виявилося, переможниця не тільки чемпіонату світу Північної Америки в потрійному стрибку, а й в номінації «Висхідна зірка» світової легкої атлетики серед дівчат Юлімар Рохаса. Нагорода була вручена венесуелці на офіційній церемонії нагородження кращих спортсменів IAAF в Монако.

    Переможцем в цій же номінації серед чоловіків став 21-річний норвежець Карстен Вархольм, який у 2017 році зумів добути золото (400 м з бар'єрами) і срібло (400 м) на чемпіонаті Європи U-23, а також золото в бігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті світу.

    Кращою спортсменкою року за версією IAAF стала бельгійка Нафіссату Тіам. У сезоні, що завершився багатоборка виграла чемпіонат світу і чемпіонат Європи в приміщенні. Атлетом року був визнаний стрибун у висоту Мутаз Баршев. Катарець виграв чемпіонат світу і «Діамантову Лігу» в 2017 році, завдяки чому обійшов Мо Фару і Вейда ван Нікерка.

    Також свою нагороду отримав Усейн Болт. За свої досягнення і внесок в легку атлетику він отримав нагороду Президента IAAF.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи чемпіонат світу Юлія Левченко IAAF
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