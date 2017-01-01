Левченко та Смелик – найкращі легкоатлети 2017 року в Україні

У категорії «молоді атлети віком до 20 років» перемоги здобули Гліб Піскунов та Аліна Шух

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів та тренерів України 2017 року у восьми номінаціях. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Найкращою легкоатлеткою було визнано Юлію Левченко, на рахунку якої у 2017-му срібло на чемпіонаті світу, бронза на чемпіонаті Європи у приміщенні, золото на молодіжному



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У категорії «молоді атлети віком до 20 років» перемоги здобули Гліб Піскунов та Аліна Шух

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів та тренерів України 2017 року у восьми номінаціях.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



Найкращою легкоатлеткою було визнано Юлію Левченко, на рахунку якої у 2017-му срібло на чемпіонаті світу, бронза на чемпіонаті Європи у приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, друге місце у фіналі Діамантової Ліги, молодіжний рекорд України зі стрибків у висоту, а також перемога у номінації Європейської Атлетики «Зірка, яка сходить».



Найкращим легкоатлетом респонденти назвали Сергія Смелика, який здобув перемогу на командному чемпіонаті Європи з бігу на 200 м.



У категорії «молоді атлети віком до 20 років» перемоги здобули Гліб Піскунов та Аліна Шух. Гліб у році, що минає, виграв золото на юніорському чемпіонаті Європи з юніорським рекордом України з метання молота. А Аліна записала у свій актив перемогу на командному чемпіонаті Європи, золото на юніорському чемпіонаті Європи, юнацькі рекорди світу (у приміщенні) та України з багатоборств.

Зазначимо, що Аліна здобула перемогу у цій номінації третій рік поспіль. Також Аліну Шух разом з іншими членами збірної України з багатоборств - Олексієм Касьяновим, Василем Іваницьким, Русланом Малогловцем, Валентином Олійником, Дариною Слободою, Риммою Гордієнко та Асею Бардіс – було названо найкращою командою року, за перемогу на командному чемпіонаті Європи з багатоборств.



Найкращим тренером 2017-го року було визнано Ігоря Лонського, вихованці якого зібрали цілу колекцію нагород, зокрема Віктор Лонський - бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту, а Владислав Мазур - золото на молодіжному чемпіонаті Європи зі стрибків у довжину.



Найкращими легкоатлетами-ветеранами країни, які і торік, визнано Валентину Крепкіну та Івана Пушкіна. Пушкін впродовж 2017 року виграв два золота на чемпіонаті світу у приміщенні (ходьба на 3000 м, ходьба на 10 км) та два золота на чемпіонаті Європи (ходьба на 5000 м, ходьба 20 км по шосе), а Крепкіна – чотири золота на чемпіонаті світу у приміщенні (довжина, потрійний, жердина, 60 м з бар’єрами), золото (потрійний) та дві бронзи (жердина, 80 м з бар’єрами) на чемпіонаті Європи, а також встановила світовий рекорд у потрійному стрибку.