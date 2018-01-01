Лідера Першої ліги залишили четверо футболістів і тренер

У київського «Арсеналу» відбуваються кадрові зміни

Після закінчення контрактів Танасій Косован, Павло Федосов, Олександр Васильєв та Артем Пилипенко залишили ФК «Арсенал». Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу. «Дякуємо футболістам за плідну працю та бажаємо підкорення нових футбольних вершин», - йдеться у зверненні клубу. Окрім того, тренер ФК