Лідера Першої ліги залишили четверо футболістів і тренер
- Сьогодні, 11:25
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Андрій Ущаповський. Фото ФК «Арсенал»
У київського «Арсеналу» відбуваються кадрові зміни
Після закінчення контрактів Танасій Косован, Павло Федосов, Олександр Васильєв та Артем Пилипенко залишили ФК «Арсенал».
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
«Дякуємо футболістам за плідну працю та бажаємо підкорення нових футбольних вершин», - йдеться у зверненні клубу.
Окрім того, тренер ФК «Арсенал» Андрій Ущаповський переходить до ФК «Чорноморець» на посаду головного тренера молодіжної команди U-21.
Таким чином, він також покидає ряди «канонірів».
Нагадаємо, «Арсенал» пішов на зимову перерву лідером Першої ліги України. Після 22-х турів кияни набрали 55 очок.
«Каноніри» мають серйозний шанс на підвищення у класі, програвши у першій частині чемпіонату лише одного разу.