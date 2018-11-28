Ліга чемпіонів. Коноплянка не забив Касільясу, «Шальке» програло «Порту»



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Євген Коноплянка Фото: twitter.com/s04

Черговий не зовсім вдалий матч Євгена

Євген Коноплянка нарешті вийшов у стартовому складі свого «Шальке».

Сталося це 28 листопада у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів у португальському Порту.

Щоправда, це не допомогло гельзенкірхенцям виграти – вони поступилися однойменному клубу з рахунком 1:3.

Коноплянка нічим суттєвим не відзначився, хоча і провів усі 90 хвилин.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

Матч 5-го туру

«Порту» (Португалія) – «Шальке» (Німеччина) – 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Едер Мілітао (52), 2:0 – Корона (55), 2:1 – Бенталеб (89, пен), 3:1 – Марега (90)

«Порту»: Касільяс, Феліпе, Максі Перейра, Теллес, Едер Мілітао, Марега, Олівер Торрес, Корона (Отавіо, 79), Еррера (Ернані, 85), Браїмі (Адріан, 74), Данілу Перейра

«Шальке»: Ферманн, Настасич, Налдо, Менділь, Стамбулі (Руді, 71), Бенталеб, Каліджурі (Шопф, 62), Коноплянка, Маскарель, Скрибськи (Харіт, 46), Ді Санто.