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    Ліга чемпіонів. Коноплянка не забив Касільясу, «Шальке» програло «Порту»

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    Євген Коноплянка - Ліга чемпіонів. Коноплянка не забив Касільясу, «Шальке» програло «Порту»
    Євген Коноплянка
    Фото: twitter.com/s04

    Черговий не зовсім вдалий матч Євгена

    Євген Коноплянка нарешті вийшов у стартовому складі свого «Шальке».

    Сталося це 28 листопада у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів у португальському Порту.

    Щоправда, це не допомогло гельзенкірхенцям виграти – вони поступилися однойменному клубу з рахунком 1:3.

    Коноплянка нічим суттєвим не відзначився, хоча і провів усі 90 хвилин.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Матч 5-го туру

    «Порту» (Португалія) – «Шальке» (Німеччина) – 3:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Едер Мілітао (52), 2:0 – Корона (55), 2:1 – Бенталеб (89, пен), 3:1 – Марега (90)

    «Порту»: Касільяс, Феліпе, Максі Перейра, Теллес, Едер Мілітао, Марега, Олівер Торрес, Корона (Отавіо, 79), Еррера (Ернані, 85), Браїмі (Адріан, 74), Данілу Перейра

    «Шальке»: Ферманн, Настасич, Налдо, Менділь, Стамбулі (Руді, 71), Бенталеб, Каліджурі (Шопф, 62), Коноплянка, Маскарель, Скрибськи (Харіт, 46), Ді Санто.

    Читайте також: Коноплянка у «Шальке»: складний період для Євгена.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Євген Коноплянка
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